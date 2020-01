Forte scossa di terremoto in Messico, avvertita in molte città: tremano oltre un milione di persone. Dati ufficiali

Scosse che proseguono senza sosta

Tante le scosse di terremoto registrate nella giornata odierna nel mondo, soprattutto nell’estremo nord emisfero e nel Pacifico anche piuttosto intense e superiori al quinto grado, come avvenuto quest’oggi in Messico. Nel pomeriggio odierno, una forte scossa di terremoto, M 4.8, è stata segnalata anche in Turchia, non distante da Istanbul e nettamente avvertita dalla popolazione

Forte terremoto a Oaxaca, Messico

Dopo le due forti scosse di ieri, superiori al quinto grado, un’altra scossa quest’oggi, poco fa, ha interessato il Messico, nettamente avvertita dalla popolazione e ancora una volta in particolare lungo la costa pacifica del Paese. Secondo quanto riportato dall’Emsc, il sisma, M 4.7, è stato avvertito da oltre un milione di persone ed ha avuto un ipocentro fissato a circa 60 km.

Tremano diverse città, dettaglio epicentro sisma M 4.7

Come detto, il terremoto ha interessato diverse città messicane, in particolare la fascia costiera pacifica ma al momento non ci sono notizie di danni. Il sisma, secondo quanto riportato da l’Emsc, è stato localizzato a 20 km SE di Putla de Guerrer, 120 km W di Oaxaca de Juárez, 243 km S di Puebla de Zaragoza. Moltissime le segnalazioni in tutta questa zona.