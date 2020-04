Forte scossa di terremoto fa tremare oltre un milione di persone e più Stati: molte le segnalazioni, diffusi i dati ufficiali del sisma in Turchia

Oggi scosse ben avvertite in Italia

Molte le scosse a livello mondiale, la più forte delle ultime 48 ore è risultata quella di M 6.4 negli Usa che ha fatto tremare più stati. La terra sta tremando anche in Italia, dove nel corso delle ultime ore sono state percepite alcune scosse. In particolare una forte scossa M 3.8 ha interessato questa mattina la Calabria ed è stata nettamente avvertita tra Crotone e Catanzaro. Scosse anche nel Lazio, Emilia Romagna e appennino centrale, seppur di magnitudo inferiore ed avvertite nettamente soltanto nelle zone prossime all’epicentro.

Forte terremoto in Turchia, tremano più stati

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita nelle scorse ore anche in Turchia, con magnitudo inferiore al quinto grado. La scossa principale, M 4.7, ha avuto un ipocentro fissato a 13 km ed è avvenuta alle ore 8.44 di questa mattina. A questo sisma hanno fatto seguito delle altre scosse anche tra mattinata e pomeriggio odierno, nettamente avvertite in zona. Il terremoto è stato avvertito da oltre un milione di persone e a tremare sono stai più Paesi.

Localizzazione terremoto, dati EMSC

Il terremoto è stato avvertito in più stati, come Turchia, Iran, Armenia e Iraq. Ricordiamo che si tratta di una zona altamente sismica e che purtroppo ha visto anche diverse vittime in questo 2020. La scossa in questione, M 4.7, secondo quanto riportato dall’EMSC, ha avuto un epicentro localizzato a 20 km SE di Erciş, Turkey / pop: 92,000, 48 km N di Van, Turkey / pop: 372,000, 165 km SW di Yerevan, Armenia / pop: 1,094,000. Al momento non si hanno notizie di eventuali danni o feriti.