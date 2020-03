Forte scossa di terremoto intensamente percepita alle Vanuatu: dati ufficiali del sisma

Scossa di terremoto colpisce le Vanuatu

Scosse di terremoto superiori al quinto grado sono state registrate anche quest’oggi nel mondo, in particolare in California e nelle Vanuatu. Quest’oggi, una lieve scossa è stata percepita anche in Italia, al nord, ma la terra sta continuando a muoversi intensamente anche nella vicina Grecia e Turchia. Vediamo adesso quanto accaduto proprio nel Pacifico, nelle isole Vanuatu.

Forte scossa nel Pacifico

La terra si sta muovendo intensamente in zona sismica. Questa mattina, un forte sisma, estremamente superficiale è stato avvertito nelle isole Vanuatu, Pacifico. Il terremoto, ha avuto un ipocentro fissato a soli 2 km e una M di 5.2. La scossa principale si è verificata alle ore 6.43 di questa mattina (italiane) ed è stata seguita in zona da diverse altre scosse di M inferiore.

Localizzazione terremoto M 5.2

Il terremoto è risultato estremamente superficiale e l’ipocentro è stato fissato a circa 2 km. L’epicentro, secondo L’EMSC, è stato localizzato a 58 km W di Port-Vila, 512 km N di Nouméa, New CaledoniaVanuatu, 1130 km W di Suva, Fiji. Non vengono segnalati danni e la terra sta continuando a tremare in questa zona estremamente sismica.