Forte scossa di terremoto nel Mediterraneo poco fa: tremano migliaia di persone, zone colpite e dati ufficiali del sisma registrato in Grecia

Terremoto, forte scossa di terremoto in Grecia

Dalla giornata di ieri la terra sta tremando con grande intensità nel Mediterraneo, con la Grecia particolarmente colpita. In tal senso, nella giornata odierna, domenica 19 aprile 2020, esattamente alle ore 02:36 (ora locale), l’European-Mediterranean Seismological Centre ha registrato una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.1 in Grecia, con ipocentro a 5 chilometri di profondità. La scossa di terremoto in questo caso – secondo quanto si legge su “Emsc.eu” – è stata avvertita dalla popolazione locale ed è stata localizzata a 17 chilometri a sud-ovest di Argostolion (Grecia, 9.900 abitanti), a 124 chilometri ad ovest di Patra (Grecia, 164.000 abitanti) e a 298 chilometri ad ovest della Capitale, Atene (Grecia, 730.000 abitanti).

Terremoto, intensa scossa di terremoto in Grecia

Anche nella giornata di ieri, sabato 18 aprile 2020, si sono verificate delle intense scosse di terremoto nel Mediterraneo. In tal senso, nel corso della mattinata, esattamente alle ore 06:14 (ora locale), l’European-Mediterranean Seismological Centre ha registrato una intensa scossa di terremoto di magnitudo 3.3 in Grecia, con ipocentro a 2 chilometri di profondità. Il sisma in questione – secondo quanto si legge su “Emsc.eu” – è stato avvertito dalla popolazione locale ed è stato localizzato a 7 chilometri a sud di Mesopotamia (Grecia, 1.900 abitanti), a 12 chilometri a sud-ovest di Kastoria (Grecia, 14.700 abitanti) e a 38 chilometri a sud-est di Korce (Albania). Poco dopo, alle ore 09:27, l’European-Mediterranean Seismological Centre ha registrato una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.3 a Creta, con ipocentro a 48 chilometri di profondità.

Terremoto, scossa registrata in provincia di Pavia

Passiamo ad analizzare la situazione sismica relativa all’Italia per quanto concerne la giornata di oggi, domenica 19 aprile 2020. In tal senso, esattamente alle ore 07:16, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 in Lombardia, a Brallo di Pregola, in provincia di Pavia, con ipocentro a 17 chilometri di profondità. L’evento sismico in questo caso è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 47 chilometri a sud-ovest di Piacenza, a 47 chilometri a nord-est di Genova, a 53 chilometri a sud di Pavia e 60 chilometri ad est di Alessandria.