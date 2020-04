Forte scossa di terremoto M 4.1 in Turchia: sisma nettamente avvertito dalla popolazione. I dati ufficiali

Terremoto, scossa ampiamente avvertita in Turchia

Anche nella giornata di oggi, mercoledì 29 aprile 2020, si sono registrate diverse scosse di terremoto nel mondo e, in tal senso il sisma più forte si è verificato a Cuba, del quale vi daremo conto nel prossimo paragrafo. Oggi pomeriggio, inoltre, alle ore 16:18 (ora locale), l’European-Mediterranean Seismological Centre ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 in Turchia orientale, con ipocentro a soli 2 chilometri di profondità. L’evento sismico – ampiamente avvertito dalla popolazione più vicina all’epicentro del sisma – è stato localizzato dall’EMSC a 30 chilometri ad est di Borcka (Turchia, 10.000 abitanti), a 33 chilometri a nord-est di Artvin (Turchia, 24.300 abitanti) e a 236 chilometri ad ovest di Tbilisi (Georgia, 1.050.000 abitanti).

Terremoto, violenta scossa di terremoto a Cuba

Nella giornata di oggi, mercoledì 29 aprile 2020, dunque, la terra ha tremato con grande intensità in tutto il mondo. In questo paragrafo vogliamo concentrarci sulla scossa di terremoto che alle ore 06: 22 (ora locale) si è verificata a Cuba: il sisma di magnitudo 6.6 è stato registrato dall’European-Mediterranean Seismological Centre, con ipocentro a soli 2 chilometri di profondità. Cuba è uno stato insulare dei Caraibi con spiagge bianche come lo zucchero e campi di tabacco, con questi ultimi assolutamente fondamentali nella produzione dei leggendari sigari del Paese. Il forte terremoto registrato quest’oggi è stato localizzato dall’European-Mediterranean Seismological Centre a 48 chilometri a sud-est di Baracoa (Cuba, 48.400 abitanti), a 116 chilometri ad est di Guantanamo (Cuba, 273.000 abitanti) e a 256 chilometri a nord-ovest di Port-au Prince (Haiti, 1-235.000 abitanti).

Terremoto, forte scossa in Argentina

Nella giornata di oggi, mercoledì 29 aprile 2020, si è verificata una forte scossa di terremoto a Salta, in Argentina: il sisma di magnitudo 5.4 è stato registrato dall’European-Mediterranean Seismological Centre, con ipocentro a 148 chilometri di profondità. Salta è una capitale provinciale della regione montuosa nord-occidentale dell’Argentina. Fondata nel 1582, è conosciuta principalmente per l’architettura coloniale spagnola e il patrimonio andino. Il forte terremoto in questione è stato localizzato dall’European-Mediterranean Seismological Centre a 80 chilometri ad ovest di San Antonio de los Cobres (Argentina, 4.000 abitanti), a 179 chilometri ad ovest di Salta (Argentina, 513.000 abitanti) e a 615 chilometri a sud di Sucre (Bolivia, 225.000 abitanti).