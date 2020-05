Forte scossa di terremoto M 4.2 nel Mediterraneo poco fa: zone colpite e dati ufficiali del sisma registrato a Creta

Terremoto, forte scossa di terremoto a Creta

Nella giornata di oggi, giovedì 21 maggio 2020, la terra sta continuando a tremare con grande intensità nel Mediterraneo. In tal senso, esattamente alle 09:19 (ora locale), l’European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 4.2 in Grecia, con ipocentro a 30 chilometri di profondità. L’evento sismico è stato localizzato a 112 chilometri a sud di Irapetra (Grecia, 12.600 abitanti), a 131 chilometri a sud di Agios Nikolaos (Grecia, 10.800 abitanti), a 80 chilometri a sud-est di Irakleion (Grecia, 138.000 abitanti) e a 394 chilometri a sud-est di Atene. Nel corso della notte, invece, alle 04:41 (ora locale) si è verificato un intenso sismica di magnitudo 3.5 a Creta, in Grecia, con ipocentro a 2 chilometri di profondità.

Terremoto, forte scossa nelle Isole Fiji

Nella giornata di oggi, giovedì 21 maggio 2020, esattamente alle 15:50 (ora locale), l’European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) ha registrato una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.1 nelle Isole Fiji, con ipocentro a 509 chilometri di profondità. Le Isole Fiji si trovano nel Sud Pacifico e sono un arcipelago formato da più di 300 isole. L’evento sismico in questo caso è stato localizzato dall’European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) a 253 chilometri a sud-est di Lambasa (Isole Fiji, 24.200 abitanti) e a 321 chilometri ad est di Suva (Isole Fiji, 77.400 abitanti).

Terremoto, violenta scossa nel Mar Mediterraneo Centrale

Stanotte, invece, alle 01:43 (ora locale), l’European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) ha registrato una violenta scossa di terremoto di magnitudo 5.8 nel Mar Mediterraneo Centrale, al largo della Grecia, con ipocentro a 10 chilometri di profondità. Il violento sismica in questo caso è stato stato localizzato dall’European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) a 224 chilometri a sud-ovest di Methoni (Grecia, 1.200 abitanti) e a 266 chilometri a sud-ovest di Kalamatà (Grecia). Va sottolineato, inoltre, come il sisma in questione sia stato nettamente avvertito anche in Italia, precisamente in Sicilia Orientale, in Calabria e in Puglia.