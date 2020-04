Forte scossa di terremoto nel Mediterraneo poco fa: tremano migliaia di persone. Zone colpite e dati ufficiali del sisma registrato in Grecia

Terremoto, forte scossa in Grecia

In questi giorni la terra sta tremando con grande intensità nel Mediterraneo, in particolar modo in Grecia. In tal senso, nella giornata di oggi, mercoledì 15 aprile 2020, esattamente alle ore 15:20 (ora locale), l’European-Mediterranean Seismological Centre ha registrato una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.2 proprio in Grecia, con ipocentro che in questo caso è stato localizzato a 11 chilometri di profondità. Il sisma in questione – secondo quanto riportato da “Emsc.eu” – è stato ampiamente avvertito dalla popolazione locale ed è stato localizzato a 7 chilometri a sud di Komninà (Grecia, 1-200 abitanti), a 27 chilometri a nord di Kozani (Grecia, 36.500 abitanti) e a 165 chilometri a sud di Skopje (Macedonia del nord, 475.000 abitanti).

Terremoto, forte scossa al largo del Messico

La terra, dunque, sta continuando a tremare con grande intensità in diverse parti del mondo e, in tal senso, nella giornata di oggi, mercoledì 15 aprile 2020, alle ore 03:44 (ora locale) l’European-Mediterranean Seismological Centre ha registrato una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.2 al largo del Chiapas, uno stato del Messico meridionale che confina con il Guatemala. Ricordiamo che il Messico rappresenta uno dei Paesi più sismici al mondo e nel corso degli anni si sono verificati molti forti terremoti, in alcuni casi anche distruttivi. Il sisma registrato quest’oggi è stato localizzato con un ipocentro a 10 chilometri di profondità. In questo caso – come riportato dall’European-Mediterranean Seismological Centre – l’evento sismico è stato localizzato a 58 chilometri a sud di Paredon (Messico, 6.400 abitanti), a 163 chilometri a sud-ovest di Tuxtla Gutierrez (Messico, 482.000 abitanti) e a 383 chilometri ad ovest di Città del Guatemala (Guatemala, 995.000 abitanti).

Nella serata di oggi, mercoledì 15 aprile 2020, alle ore 18:38, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 in Campania, esattamente a Nusco, in provincia di Avellino, con ipocentro a 14 chilometri di profondità. L’evento sismico – nettamente avvertito dalla popolazione locale – è stato localizzato a 27 chilometri ad est di Avellino, a 30 chilometri a nord-est di Battipaglia, a 36 chilometri a nord-est di Salerno e a 38 chilometri ad est di Cava de’ Tirreni. Questa mattina, invece, esattamente alle ore 07:35, si era verificata un’altra scossa di terremoto di magnitudo 3.3 in Campania, esattamente a Nusco, in provincia di Avellino, con ipocentro a 11 chilometri di profondità. Il sisma in questione è stato nettamente avvertito dalla popolazione locale e per quanto riguarda i Comuni che si trovano entro 20 chilometri dall’epicentro, il terremoto è stato localizzato a 4 chilometri da Nusco, a 5 chilometri da Bagnoli Irpino, a 6 chilometri da Lioni e a 8 chilometri. Per quanto riguarda, invece, le città più vicine all’epicentro del terremoto con almeno 50.000 abitanti, va sottolineato come il sisma sia stato localizzato a 28 chilometri ad est di Avellino, a 31 chilometri a nord-est di Battipaglia, a 37 chilometri a nord-est di Salerno e a 39 chilometri ad est di Cava de’ Tirreni.

