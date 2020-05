Forte scossa di terremoto M 4.3 in Grecia: zone colpite e dati ufficiali emessi dall’EMSC

Terremoto, forte scossa in Grecia

Quando parliamo delle zone più sismiche d’Europa, non possiamo fare a meno di citare la Grecia. In tal senso, nella giornata di oggi, sabato 16 maggio 2020, alle ore 11:29 (ora locale), l’European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) ha registrato una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.3 nella Grecia meridionale, con ipocentro a 27 chilometri di profondità. In questo caso l’evento sismico è stato nettamente avvertito dalla popolazione ed è stato localizzato dall’EMSC a 18 chilometri a nord-est di Zacinto (Grecia, 11.600 abitanti), a 72 chilometri a sud-ovest di Patra (Grecia, 164.000 abitanti) e a 236 chilometri ad ovest di Atene (Grecia, 730.000 abitanti).

Terremoto, forte scossa a Tonga

Nel corso della giornata di oggi, sabato 16 maggio 2020, la terra ha tremato con grande intensità nel mondo. In tal senso, esattamente alle ore 02:11 (ora locale), l’European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) ha registrato una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.3 a Tonga, con ipocentro a 80 chilometri di profondità. Il regno polinesiano di Tonga è costituito da più di 170 isole del Sud Pacifico, la maggior parte delle quali disabitate, lambite da spiagge bianche e barriere coralline, e ricoperte da foreste tropicali. In questo caso l’evento sismico è stato localizzato dall’EMSC a 142 chilometri a nord di Neiafu (Tonga, 4.400 abitanti) e a 422 chilometri a nord di Nuku’alofa (Tonga, 22.400 abitanti).

Terremoto, scossa in provincia di Viterbo

Ora passiamo ad analizzare la situazione sismica italiana in relazione alla giornata di oggi, sabato 16 maggio 2020. In tal senso, esattamente alle ore 07:52, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.1 nel Lazio, esattamente a Bolsena, in provincia di Viterbo, con ipocentro a 8 chilometri di profondità. Per quanto riguarda i Comuni che si trovano entro 20 chilometri dall’epicentro, l’evento sismico è stato localizzato a 3 chilometri da Bolsena, a 5 chilometri da Castel Giorgio, a 6 chilometri da San Lorenzo Nuovo e a 9 chilometri da Grotte di Castro. Per quanto riguarda, invece, le città più vicine con almeno 50.000 abitanti, la scossa di terremoto in questo caso è stata localizzata dall’INGV a 30 chilometri a nord-ovest di Viterbo, a 56 chilometri ad ovest di Terni, a 59 chilometri a sud-ovest di Perugia e a 66 chilometri a nord di Civitavecchia.