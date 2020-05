Forte scossa di terremoto M 4.4 nel Mar Mediterraneo Orientale: zone colpite e dati ufficiali del sisma

Terremoto, forte scossa nel Mar Mediterraneo Orientale

Anche nella giornata di oggi, lunedì 4 maggio 2020, si sono registrate diverse scosse di terremoto nel mondo, con importanti scosse che si sono verificate anche nel Mar Mediterraneo. In tal senso, esattamente alle 04:02 (ora locale), l’European-Mediterranean Seismological Centre ha registrato una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4 nel Mar Mediterraneo Orientale, con ipocentro a 10 chilometri di profondità. L’evento sismico in questo caso è stato localizzato dall’EMSC a 117 chilometri a sud di Gra Liyià (Grecia, 1.300 abitanti), a 136 chilometri a sud di Agios Nikolaos (Grecia, 10.800 abitanti), a 152 chilometri a sud di Irakleion (Grecia, 138.000 abitanti) e a 471 chilometri a sud di Atene (Grecia, 730.000 abitanti).

Terremoto, forte scossa al largo del Giappone

Anche nella giornata di oggi, lunedì 4 maggio 2020, si sono registrate diverse scosse di terremoto nel mondo. In tal senso, esattamente alle 12:03 (ora locale), si è verificata una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.2 nelle Isole Izu, in Giappone, con ipocentro a 10 chilometri di profondità. Le Isole Izu sono un arcipelago che si estende a sudovest della Penisola di Izu dall’isola giapponese di Honshū, in direzione sud nell’Oceano Pacifico. L’evento sismico in questione è stato localizzato dall’European-Mediterranean Seismological Centre a 482 chilometri a sud-est di Tateyama (Giappone, 50.100 abitanti) e a 537 chilometri a sud-est di Yokohama-shi (Giappone, 3.575.000 abitanti).

Terremoto, scossa in provincia di Fermo

Passiamo ad analizzare la situazione sismica relativa all’Italia per quanto riguarda la giornata di oggi, lunedì 4 maggio 2020. In tal senso, esattamente alle ore 07:96, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 nelle Marche, esattamente a Amandola, in provincia di Fermo, con ipocentro a 11 chilometri di profondità. Per quanto riguarda i Comuni che si trovano a 20 chilometri dall’epicentro, l’evento sismico è stato localizzato a 5 chilometri da Amandola, a 6 chilometri da Sarnano, a 6 chilometri da Montefortino e a 6 chilometri da Bolognola. Il lieve sisma, inoltre, è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 49 chilometri ad est di Foligno, a 49 chilometri a nord-ovest di Teramo, a 71 chilometri a nord de L’Aquila e a 71 chilometri a nord-est di Terni.