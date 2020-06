Forte scossa di terremoto M 4.5 a Creta: i dati ufficiali emessi dall’EMSC

Terremoto, forte scossa M 4.5 a Creta

Nella giornata di oggi, domenica 28 giugno 2020, la terra ha tremato con grande intensità in Europa e nel mondo. In tal senso, esattamente alle 14:18 (ora locale), l’European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) ha registrato una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.5 a Creta, con ipocentro a 10 chilometri di profondità. Il sisma è stato localizzato dall’EMSC a 46 chilometri ad ovest di Karpathos (Grecia, 2.300 abitanti), a 95 chilometri ad est di Agios Nikolaos (Grecia, 10.800 abitanti), a 144 chilometri ad est di Irakleion (Grecia, 138.000 abitanti) e a 335 chilometri a sud di Smirne (Turchia, 2.501.000 abitanti).

Terremoto, scossa nel Mar Ionio Meridionale

Passiamo ad analizzare la situazione sismica relativa all’Italia per quanto riguarda la giornata di oggi, domenica 28 giugno 2020. In tal senso, esattamente alle ore 10:04, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.0 nel Mar Ionio Meridionale (MARE), con ipocentro a 22 chilometri di profondità. Non risultano esserci Comuni che si trovano entro 20 chilometri dall’epicentro. L’evento sismico, inoltre, è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 70 chilometri ad est di Siracusa, a 94 chilometri a sud-est di Acireale e a 95 chilometri ad est di Catania.

Terremoto, scossa in provincia di Cosenza

Nel corso della mattinata di oggi, esattamente alle ore 07:23, si è verificato un lieve sisma di magnitudo 2.3 in Calabria, esattamente a Buonvicino, in provincia di Cosenza, con ipocentro a 63 chilometri di profondità. Per quanto riguarda i Comuni che si trovano entro 20 chilometri dall’epicentro, il terremoto in questione è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ad un chilometro da Buonvicino, a 4 chilometri Maglierà, a 4 chilometri da Diamante e a 5 chilometri da Grisolia. Il terremoto, inoltre, si è verificato a 55 chilometri a nord-ovest di Cosenza e a 88 chilometri a nord-ovest di Lamezia-Terme.