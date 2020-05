Forte scossa di terremoto poco fa: la terra trema per decine e decine di chilometri. Zone colpite e dati ufficiali del sisma registrato in Indonesia

Terremoto, forte scossa in Indonesia

Nella giornata di oggi, sabato 9 maggio 2020, la terra sta tremando con grande intensità in Europa e nel resto del mondo. In questo paragrafo vogliamo soffermarci sulla scossa di terremoto di magnitudo 4.5 che si è verificata esattamente alle ore 01:17 (ora locale), a Papua, in Indonesia, con ipocentro a 48 chilometri di profondità. Papua è una provincia indonesiana situata sull’isola oceanica della Nuova Guinea a oriente dello stato. L’evento sismico – secondo quanto riportato dall’European-Mediterranean Seismological Centre – è stato localizzato a 196 chilometri ad ovest di Abepura (Indonesia, 62.300 abitanti), a 210 chilometri ad ovest di Jayapura (Indonesia, 135.000 abitanti) e a 118 chilometri a nord-ovest di Port Moresby (Papua Nuova Guinea, 284.000 abitanti).

Terremoto, scossa in provincia di Ascoli Piceno

Passiamo ad analizzare la situazione sismica italiana relativa alla giornata di oggi, sabato 9 maggio 2020. In tal senso, alle ore 17:02, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato un lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.0 nelle Marche, esattamente ad Arquata del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, con ipocentro a 14 chilometri di profondità. Per quanto concerne i comuni situati a 20 chilometri dall’epicentro, il terremoto è stato localizzato a 3 chilometri da Arquata del Tronto, a 7 chilometri da Acquasanta Terme, a 9 chilometri da Accumoli e a 10 chilometri da Montegallo. L’evento sismico in questo caso, inoltre, è stato localizzato a 33 chilometri ad ovest di Teramo, a 45 chilometri a nord de L’Aquila, a 55 chilometri ad est di Foligno e a 59 chilometri ad est di Terni.

Terremoto, scossa in provincia di Foggia

Nella giornata di oggi, inoltre, alle ore 11:55, si è verificata una scossa di magnitudo 2.0 in Puglia, esattamente a San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia, con ipocentro a 4 chilometri di profondità. Per quanto riguarda i Comuni che si trovano a 20 chilometri dall’epicentro, il sisma è stato localizzato a 3 chilometri da San Giovanni Rotondo, a 9 chilometri da San Marco in Lamis, a 13 chilometri da Rignano Garganico e a 16 chilometri da Mandrefonia. In questo caso il terremoto è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 16 chilometri ad ovest di Mandredonia, a 30 chilometri a nord-est di Foggia, a 30 chilometri ad est di San Severo e a 48 chilometri a nord di Cerignola.