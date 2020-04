Forte scossa di terremoto nel Mare Adriatico poco fa: tremano migliaia di persone, tantissime segnalazioni. Zone colpite e dati ufficiali

Terremoto, forte scossa nel Mar Adriatico

Nelle ultime settimane e mesi si sono registrate forti scosse di terremoto in Albania. Prima di soffermarci sulla situazione sismica relativa alla giornata di oggi, torniamo con la mente al novembre scorso, quando l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 6.2 in Albania, a Durazzo: in quell’occasione il sisma provocò molti morti e feriti, con la terra che ha continuato a tremare con grande intensità per diversi giorni. Anche nel 2020 si sono registrate altri sismi di importante intensità, come quello verificatosi sempre a Durazzo, di magnitudo 5.0, nel gennaio scorso. Nella giornata di oggi, invece, alle ore 18:43, l’European-Mediterranean Seismological Centre ha registrato una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.5 nel Mare Adriatico, con ipocentro a 5 chilometri di profondità. In questo caso il sisma è stato ampiamente avvertito dalla popolazione albanese e – come riportato dall’European-Mediterranean Seismological Centre – è stato localizzato a 23 chilometri a nord di Durazzo (Albania, 123.000 abitanti) e a 44 chilometri a nord-ovest della Capitale (Tirana, 375.000 abitanti).

Terremoto, forte scossa in Cile

La terra sta tremando con grande intensità in diverse zone del mondo e tra le aeree a più alta sismicità c’è sicuramente il Cile. In passato il Paese sudamericano è stato teatro di terremoti assolutamente distruttivi e per questo motivo l’attenzione in Cile dal punto di vista sismologico è sempre molto alta. In tal senso, nella giornata di oggi, lunedì 13 aprile 2020, l’European-Mediterranean Seismological Centre ha registrato una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4 a Tarapaca, proprio in Cile, con ipocentro a 65 chilometri di profondità. In questo caso il sisma è stato localizzato a 94 chilometri a sud di Arica (Cile, 186.000 abitanti) e a 369 chilometri a sud-ovest di La Paz (Bolivia, 813.000 abitanti). Di seguito andremo ad analizzare la situazione sismica relativa all’Italia per quanto riguarda la giornata di oggi.

Terremoto, doppia scossa in provincia di Catania

Passiamo ora ad analizzare la situazione sismica relativa all’Italia per quanto concerne la giornata di oggi, lunedì 13 aprile 2020. In tal senso, quest’oggi si è verificato un doppio sisma in Sicilia, esattamente in provincia di Catania. La prima scossa di magnitudo 2.3 è stata registrata dall’Istituto Nazione di Geofisica e Vulcanologia alle ore 16:05 a Paternò, con ipocentro ad 1 solo chilometro di profondità. Il sisma in questione è stato localizzato a 16 chilometri ad ovest di Catania, a 23 chilometri ad ovest di Acireale, a 65 chilometri a nord-ovest di Siracusa e a 73 chilometri a nord di Ragusa. Sempre alle ore 16:05, l’Istituto Nazione di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di magnitudo 2.2 a Ragalna, con ipocentro ad 1 solo chilometro di profondità. Il terremoto in questo caso è stato localizzato a 18 chilometri a nord-ovest di Catania, a 21 chilometri ad ovest di Acireale, a 68 chilometri a nord-ovest di Siracusa e a 77 chilometri a nord di Ragusa.