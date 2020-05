Forte scossa di terremoto M 4.6 in Cina: la terra trema per decine di chilometri. Zone colpite e dati ufficiali

Terremoto, forte scossa in Cina

Nella giornata di oggi, giovedì 7 maggio 2020, la terra ha tremato con grande intensità nel mondo. Di seguito ci soffermeremo sul forte terremoto che si è registrato in Papua Nuova Guinea, ma ora vogliamo concentrarci sul sisma di magnitudo 4.6 che si è verificato alle ore 17:47 (ora locale) nello Xinjiang, in Cina, con ipocentro a 10 chilometri di profondità. Lo Xinjiang è un territorio autonomo nel Nord-ovest della Cina, con vasta presenza di deserti e montagne. L’evento sismico in questo caso è stato localizzato dall’European-Mediterranean Seismological Centre a 66 chilometri a nord-est di Aksu (Cina, 341.000 abitanti), a 247 chilometri a sud-est di Karakol (Kirghizistan, 70.200 abitanti) e a 392 chilometri a sud-est di Almaty (Kazakistan, 2.001.000 abitanti).

Terremoto, forte scossa di terremoto in Papua Nuova Guinea

Nella giornata di oggi, giovedì 7 maggio 2020, la terra ha tremato con grande intensità in Papua Nuova Guinea, dove alle 22:21 (ora italiana) l’European-Mediterranean Seismological Centre ha registrato un violento terremoto di di magnitudo 6.1, con ipocentro localizzato a 493 chilometri di profondità. La Papua Nuova Guinea si trova a sud-ovest del Pacifico e comprende la regione orientale della Nuova Guinea e le sue isole. L’evento sismico in questo caso è stato localizzato dall’EMSC a 206 chilometri a nord di Arawa (Papua Nuova Guinea, 40.300 abitanti), a 286 chilometri ad est di Kokopo (Papua Nuova Guinea, 26.300 abitanti) e a 786 chilometri a nord-ovest di Honiara (Isole Salomone, 56.300 abitanti).

Terremoto, scossa intensamente avvertita in provincia di Fermo

Passiamo ad analizzare la situazione sismica relativa italiana per quanto concerne la giornata di oggi, giovedì 7 maggio 2020. In tal senso, alle ore 12:31, si è verificato un intenso terremoto di magnitudo 3.3 nelle Marche, esattamente ad Amandola, in provincia di Fermo, con ipocentro a 10 chilometri di profondità. Per quanto riguarda i comuni situati entro 20 chilometri dall’epicentro, il sisma stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 4 chilometri da Amandola, a 5 chilometri da Montefortino, a 7 da Sarnano e a 7 da Bolognola. Il terremoto, inoltre – nettamente avvertito dalla popolazione – è stato localizzato a 48 chilometri a nord-ovest di Teramo, a 49 chilometri ad est di Foligno, a 70 chilometri a nord de L’Aquila e a 71 chilometri a nord-est di Terni. Alle ore 14:15, invece, l’INGV ha registrato un nuovo sisma di magnitudo 2.3 ad Amandola, in provincia di Fermo, con ipocentro a 13 chilometri di profondità.