Forte terremoto M 4.7 nelle Isole Azzorre: zone colpite e dati ufficiali EMSC

Terremoto, forte scossa nelle Isole Azzorre

Nella giornata di oggi, lunedì 1 giugno 2020, la terra ha tremato con grande intensità anche in Europa. In tal senso, esattamente alle 07:07 (ora locale), l’European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) ha registrato una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.7 nelle Isole Azzorre, in Portogallo, con ipocentro localizzato a 30 chilometri di profondità. L’evento sismico in questo caso è stato localizzato dall’European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) a 59 chilometri a sud-est di Furnas (Portogallo, 1.600 abitanti), a 77 chilometri a sud-est di Ponta Delgada (Portogallo, 20.100 abitanti) e a 1397 chilometri ad ovest di Lisbona (Portogallo, 518.000 abitanti).

Terremoto, scossa in provincia di Cuneo

Passiamo ad analizzare la situazione sismica italiana per quanto riguarda la giornata di oggi, lunedì 1 giugno 2020. In tal senso, esattamente alle 10:55, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 a San Damiano Macra, in provincia di Cuneo, con ipocentro a 14 chilometri di profondità. Per quanto riguardo i comuni che si trovano entro 20 chilometri dall’epicentro del terremoto, il lieve sisma è stato localizzato a 4 chilometri da San Damiano Macra, a 4 chilometri da Cartignano, a 5 chilometri da Pradleves e a 6 chilometri da Castelmagno. Per quanto riguarda le città con almeno 50.000 abitanti che si trovano più vicine al sisma, invece, il terremoto in questione è stato localizzato a 25 chilometri ad ovest di Cuneo, a 70 chilometri a sud-ovest di Moncalieri, a 77 chilometri a sud-ovest di Torino e a 83 chilometri a nord-ovest di Sanremo.

Terremoto, scossa nel distretto Costa Agrigentina

Nella giornata di oggi, lunedì 1 giugno 2020, inoltre, esattamente alle ore 18:06, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 2.0 nel distretto Costa Agrigentina (Agrigento), con ipocentro a 28 chilometri di profondità. Per quanto riguardo i comuni che si trovano entro 20 chilometri dall’epicentro del terremoto, il lieve sisma è stato localizzato a 11 chilometri da Licata. Per quanto riguarda, invece, le città con almeno 50.000 abitanti che si trovano più vicine al sisma, invece, il terremoto in questione è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 23 chilometri ad ovest di Gela, a 49 chilometri a sud-est di Agrigento, a 49 chilometri ad ovest di Vittoria e a 53 chilometri a sud di Caltanissetta.