Forte scossa di terremoto M 4.8 al confine tra Iran e Iraq: sisma nettamente avvertito dalla popolazione. I dati ufficiali

Terremoto, forte scossa al confine tra Iraq e Iran

Anche nella giornata di oggi, mercoledì 29 aprile 2020, si sono registrate diverse scosse di terremoto nel mondo e, in tal senso, il sisma più forte si è verificato a Cuba. Di questo terremoto vi daremo conto nel prossimo paragrafo, ma ora vogliamo soffermarci sulla forte scossa che in serata si è verificata nella regione di frontiera tra Iran e Iraq: esattamente alle ore 20:01 (ora locale), infatti, l’European-Mediterranean Seismological Centre ha registrato un sisma di magnitudo 4.8, con ipocentro a 10 chilometri di profondità. L’evento sismico in questione è stato ampiamente avvertito dalla popolazione ed è stato localizzato dall’EMSC a 22 chilometri ad est di Chamchamal (Iraq, 75.700 abitanti), a 34 chilometri ad ovest di As Sulaymaniyah (724.000 abitanti) e a 200 chilometri a sud-ovest di Mosul (Iraq, 1.740.000 abitanti).

Terremoto, violenta scossa di terremoto a Cuba

Nella giornata di oggi, mercoledì 29 aprile 2020 – come sottolineato in precedenza – la scossa di terremoto più forte è stata registrata a Cuba. In tal senso, esattamente alle ore 06: 22 (ora locale) l’European-Mediterranean Seismological Centre ha registrato una violenta scossa di terremoto di magnitudo 6.6, con ipocentro a soli 2 chilometri di profondità. Cuba è uno stato insulare dei Caraibi con spiagge bianche come lo zucchero e campi di tabacco, con questi ultimi assolutamente fondamentali nella produzione dei leggendari sigari del Paese. Il forte sisma è stato localizzato dall’European-Mediterranean Seismological Centre a 48 chilometri a sud-est di Baracoa (Cuba, 48.400 abitanti), a 116 chilometri ad est di Guantanamo (Cuba, 273.000 abitanti) e a 256 chilometri a nord-ovest di Port-au Prince (Haiti, 1-235.000 abitanti).

Terremoto, scossa in provincia di Enna

Passiamo ad analizzare la situazione sismica relativa all’Italia per quanto concerne la giornata di oggi, mercoledì 29 aprile 2020. Nella giornata di oggi, alle ore 18:30, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.2 in Sicilia, esattamente a Troina, in provincia di Enna, con ipocentro a 38 chilometri di profondità. Per quanto concerne i comuni situati a 20 chilometri dall’epicentro, il terremoto è stato localizzato a 3 chilometri da Troina, a 10 chilometri da Gagliano Castelferrato, a 11 chilometri da San Teodoro e a 11 chilometri da Cesarò. Il sisma, inoltre, è stato localizzato dall’INGV a 50 chilometri a nord-ovest di Catania, 50 chilometri ad ovest di Acireale, a 59 chilometri a nord-est di Caltanissetta e a 85 chilometri a nord di Gela.