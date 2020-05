Forte scossa di terremoto poco fa: la terra trema per decine di chilometri, tantissime segnalazioni. Zone colpite e dati ufficiali del sisma registrato in India

Terremoto, forte scossa in India

Nella giornata di oggi, domenica 17 maggio 2020, la terra sta tremando con grande intensità in tutto il mondo. In tal senso, esattamente alle ore 14:23 (ora locale), l’European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) ha registrato una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.8 nell’Uttar Pradesh, uno stato situato al nord dell’India, con ipocentro a 10 chilometri di profondità. In questo caso l’evento sismico – nettamente avvertito dalla popolazione più vicina all’epicentro – è stato localizzato dall’EMSC a 5 chilometri a nord-est di Panipat (India, 2.93.000 abitanti) e a 84 chilometri a nord-ovest di Meerut (India, 1.224.000 abitanti).

Terremoto, intensa scossa in Romania

Sempre nel corso della giornata di oggi, si è verificata un’intensa scossa di terremoto in Romania. In tal senso, esattamente alle ore 03:51 (ora locale), l’European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) ha registrato nel Paese un sisma di magnitudo 4.0, con ipocentro a 137 chilometri di profondità. In questo caso l’evento sismico – avvertito dalla popolazione più vicina all’epicentor – è stato localizzato dall’EMSC a 7 chilometri ad ovest di Nehoiu (Romania, 11.400 abitanti), a 53 chilometri a sud-est di Brasov (Romania, 277.000 abitanti) e a 111 chilometri a nord di Bucarest (Romania, 1.878.000 abitanti).

Terremoto, intensa scossa in Grecia

Nella giornata di oggi, domenica 17 maggio 2020, la terra ha tremato con grande intensità anche in Grecia. In tal senso, esattamente alle ore 02:22 (ora locale), l’European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) ha registrato un intenso sisma di magnitudo 3.6 proprio in Grecia con ipocentro a 8 chilometri di profondità. Il terremoto in questione è stato localizzato a 14 chilometri a sud di 15 chilometri a sud-ovest di Lefkada (Grecia, 6.400 abitanti), a 107 chilometri a sud di Ioannina (Grecia, 64.100 abitanti) e a 286 chilometri ad ovest di Atene (Grecia, 730.000 abitanti).