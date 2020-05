Forte scossa di terremoto poco fa: tremano migliaia di persone, tantissime segnalazioni. Zone colpite e dati ufficiali del sisma in Messico

Terremoto, forte scossa in Messico

Nella giornata di oggi, giovedì 21 maggio 2020, la terra sta tremando con grande intensità nel mondo. In tal senso, esattamente alle 04:28 (ora locale), l’European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) ha registrato una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.9 a Oaxaca, in Messico, con ipocentro a 40 chilometri di profondità. Oaxaca è la capitale dello omonimo stato del Messico, uno dei più caratteristici per tradizioni culturali e gastronomiche. L’evento sismico è stato localizzato dall’EMSC a 71 chilometri a sud di San Mateo del Mar (Messico, 5.500 abitanti), a 218 chilometri a sud-ovest di Tuxtle Gutierrez (Messico, 482.000 abitanti) e a 470 chilometri ad ovest del Guatemala (Guatemala, 995.000 abitanti).

Terremoto, scossa in provincia di Cuneo

Passiamo ad analizzare la situazione sismica relativa all’Italia per quanto riguarda la giornata di oggi, giovedì 21 maggio. In tal senso, esattamente alle ore 12:10, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.2 ad Acceglio, in provincia di Cuneo, con ipocentro a 11 chilometri di profondità. Per quanto riguarda i Comuni che si trovano entro 20 chilometri dall’epicentro del sisma, il terremoto è stato localizzato a 7 chilometri da Cuneo, a 12 chilometri da Prazzo, a 13 chilometri da Bellino e a 13 chilometri da Argentera. Per quanto riguarda, invece, le città più vicine al sisma con almeno 50.000 abitanti, l’evento sismico è stato localizzato a 52 chilometri ad ovest di Cuneo, a 83 chilometri a sud-ovest di Moncalieri e a 89 chilometri a sud-ovest di Torino.

Terremoto, scossa nel distretto Tirreno Meridionale

Nella giornata di oggi, giovedì 21 maggio 2020, inoltre, esattamente alle ore 13:05, si è verificata una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.3 nel distretto Tirreno Meridionale (MARE), con ipocentro a 134 chilometri di profondità. Nessun comune italiano si trova entro 20 chilometri dall’epicentro del sisma. Per quanto riguarda, invece, le città più vicine al sisma con almeno 50.000 abitanti, il terremoto in questione è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 30 chilometri a nord-ovest di Messina, a 43 chilometri a nord-ovest di Reggio Calabria e a 90 chilometri a nord di Acireale.