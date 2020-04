Forte scossa di terremoto poco fa: tremano migliaia di persone, tantissime segnalazioni. Zone colpite e dati ufficiali del sisma registrato in Colombia

Terremoto, forte scossa in Colombia

Nella giornata di oggi, domenica 12 aprile 2020, la terra ha tremato con grande intensità in diverse zone del mondo: il sisma più intenso si è registrato nell’Oceano Indiano. Anche nel Sudamerica si è registrato un forte terremoto, precisamente in Colombia, dove alle ore 07:31 (ora locale) l’European-Mediterranean Seismological Centre ha registrato una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.0 nella Colombia del nord, con ipocentro a 40 chilometri di profondità. Come riportato dall’European-Mediterranean Seismological Centre – il forte terremoto è stato localizzato a 23 chilometri ad est di Riosucio (Colombia, 7.200 abitanti), a 66 chilometri a sud-est di Apartadò (Colombia, 86.500 abitanti), a 178 chilometri a sud-est di La Palma (Panama, 1.900 abitanti) e a 194 chilometri a nord-ovest di Medellin (Colombia, 2.000.000).

Terremoto, sciame sismico in corso in California centrale

Quando si pensa alle zone più sismiche del mondo non si può non citare la California. In tal senso, a partire dalla giornata di ieri è in corso un intenso sciame sismico nella California Centrale, con la terra che sta tremando senza sosta. Il sisma più intenso si è verificato ieri esattamente alle 07:36 (ora locale), quando l’European-Mediterranean Seismological Centre ha registrato una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.2 in California Centrale, con ipocentro a 15 chilometri di profondità. In questo caso il sisma è stato localizzato a 29 chilometri a nord-est di Mammoth Lakes (Stati Uniti, 3.300 abitanti), a 74 chilometri a sud di Hawthorne (Stati Uniti, 3.300 abitanti), a 167 chilometri a sud-est di Carson City (Stati Uniti, 55.300 abitanti) e a 427 chilometri a nord di Los Angeles (Stati Uniti, 3.793.000 abitanti). Successivamente si sono registrati diversi altri sismi di magnitudo pari o superiore a 3.0. L’ultimo in ordine di tempo si è verificato oggi, alle 02:20 (ora locale), di magnitudo 3.0, con ipocentro a soli 4 chilometri di profondità.

Terremoto, scossa in provincia di Macerata

Ora passiamo ad analizzare la situazione sismica italiana in relazione alla giornata di oggi, domenica 12 aprile 2020. In tal senso, questa mattina, alle ore 10:27, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.1 nelle Marche, esattamente ad Ussita, in provincia di Macerata, con ipocentro a 10 chilometri di profondità. Per quanto riguarda i Comuni che si trovano entro 20 chilometri dall’epicentro, l’evento sismico è stato localizzato a 2 chilometri da Ussita, a 5 chilometri da Castelsantangelo sul Nera, a 6 chilometri da Visso e a 8 chilometri da Bolognola. Per quanto riguarda le città più vicine all’epicentro del terremoto con almeno 50.000 abitanti, invece, il sisma è stato localizzato a 37 chilometri ad est di Foligno, a 55 chilometri a nord-ovest di Teramo, a 59 chilometri a nord-est di Terni e a 65 chilometri ad est di Perugia.