Forte scossa di terremoto M 5.0 poco fa: tremano decine di migliaia di persone. Diffusi i dati ufficiali del sisma avvenuto nelle Mayotte

Violento terremoto questa notte in Grecia, avvertito nettamente dalla popolazione. Scossa ben avvertita anche in Bosnia, Albania, Macedonia e Italia, soprattutto tra la Puglia meridionale e le Calabria, diverse sono state infatti le segnalazioni. Il forte terremoto, M 5.9, ha avuto un ipocentro fissato a 14 km secondo quanto riportato dall’Istituto di Geofisica e Vulcanologia. L’epicentro è stato localizzato invece secondo l’EMSC a 7 km N di Kanallákion, 46 km SW di Ioánnina, 235 km S di Tirana. Al momento non si hanno notizie di danni dopo il forte sisma ma torneremo più tardi su questa violenta scossa.

