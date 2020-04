Forte scossa di terremoto poco fa: tremano migliaia di persone, tantissime segnalazioni. Zone colpite e dati ufficiali del sisma registrato in Perù

Terremoto, forte scossa in Perù

Nella giornata di oggi si sono registrate diverse scosse di terremoto in tutto il mondo: per quanto riguarda le zone più sismiche, c’è da segnalare la forte scossa registrata in Indonesia. Per quanto riguarda gli altri sismi, in questo articolo vogliamo soffermarci sul sisma registrato dall’European-Mediterranean Seismological Centre alle ore 08:18 (ora locale) nel Perù centrale, di magnitudo 5.2 con ipocentro a 40 chilometri di profondità. In questo caso l’evento sismico è stato localizzato dall’EMSC a 63 chilometri a sud-est di Andahuaylas (Perù, 17.500 abitanti), a 79 chilometri a sud-ovest di Abancay (Perù, 55.200 abitanti) e a 471 chilometri a sud-est di Lima (Perù, 7.738.000 abitanti).

Terremoto, forte scossa nel Mar Adriatico

Nelle ultime settimane e mesi si sono registrate forti scosse di terremoto in Albania. Nello scorso mese di novembre ad esempio, si è verificata una violenta scossa di terremoto di magnitudo 6.2 in Albania, esattamente a Durazzo: in quell’occasione il sisma provocò molti morti e feriti, con la terra che ha continuato a tremare con grande intensità per diversi giorni. Restando al 2020, invece, si sono verificate altre scosse di importante intensità, come ad esempio quella verificatasi sempre a Durazzo, di magnitudo 5.0, nello scorso mese di gennaio. Arrivando alla giornata di oggi, lunedì 13 aprile, invece, va sottolineato come alle ore 18:43, l’European-Mediterranean Seismological Centre abbia registrato una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.5 nel Mare Adriatico, con ipocentro a 5 chilometri di profondità. L’evento sismico in questione è stato ampiamente avvertito dalla popolazione albanese e – come riportato dall’EMSC – è stato localizzato a 23 chilometri a nord di Durazzo (Albania, 123.000 abitanti) e a 44 chilometri a nord-ovest della Capitale (Tirana, 375.000 abitanti).

Terremoto, doppia scossa in provincia di Catania

Passiamo ora ad analizzare la situazione sismica italiana per quanto riguarda la giornata di oggi, lunedì 13 aprile 2020. In tal senso, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una doppia scossa di terremoto in Sicilia, in provincia di Catania. Il primo sisma è stato di magnitudo 2.3 e si è verificato alle ore 16:05 a Paternò, con ipocentro ad 1 solo chilometro di profondità. L’evento sismico in questo caso è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 16 chilometri ad ovest di Catania, a 23 chilometri ad ovest di Acireale, a 65 chilometri a nord-ovest di Siracusa e a 73 chilometri a nord di Ragusa. Sempre allo stesso orario, esattamente 16:05, si è verificato un altro lieve sisma, questa volta di magnitudo 2.2 a Ragalna, con ipocentro ad 1 solo chilometro di profondità. Il terremoto in questione è stato localizzato dall’INGV a 18 chilometri a nord-ovest di Catania, a 21 chilometri ad ovest di Acireale, a 68 chilometri a nord-ovest di Siracusa e a 77 chilometri a nord di Ragusa.