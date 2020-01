Forte scossa di terremoto scuote intensamente molte città: numerose segnalazioni da zona ad alto rischio sismico. Ecco dove in Indonesia

Molte scosse di terremoto che proseguono nel Pacifico

Come riportato più volte, la terra sta tremando senza sosta in diverse zone del Pianeta, come ad esempio nel Mediterraneo, nella zona del Pacifico, con scosse ben avvertite dalla popolazione come abbiamo riportato anche questa mattina. Nell’editoriale della mattinata abbiamo visto due forti scosse oltre il quinto grado avvenute nelle isole Kermadec, adesso parliamo invece di un’altra forte scossa, M 5.0, avvenuta in Indonesia, in zona altamente sismica.

Terremoto M 5.0 in Indonesia

Un forte terremoto M 5.0 ha colpito nuovamente l’Indonesia nel corso delle ultime ore e in particolare le isole Tanimbar, dove il sisma è stato percepito dalla popolazione piuttosto violentemente e numerose sono state le segnalazioni. Non vengono segnalati danni ma ci sono stati alcuni momenti di preoccupazione in particolare nelle zone epicentrali. Il sisma, secondo l’Emsc, ha avuto una profondità di circa 30 km ed è stato avvertito bene in diverse città, vediamo nel dettaglio.

Città interessate dal terremoto

Il sisma principale si è verificato questa notte, prima delle ore 3 (italiane) ma è stato seguito da altre scosse nel corso di questa mattina che sono state nettamente avvertite dalla popolazione. Secondo quanto riportato dall’Emsc, il sisma M 5.0 è stato localizzato a 142 km SW di Tual, 650 km N di Darwin, Australia. Tremori sono giunti infatti anche nel settore estremo settentrionale dell’Australia, mentre il sisma è stato percepito intensamente nelle isole Tanimbar e in parte dell’Indonesia.