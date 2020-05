Forte scossa di terremoto scuote la terra per centinaia di km: tremano oltre 400 mila persone. Diffusi i dati ufficiali del sisma in Indonesia

Scossa di terremoto avvertita nettamente in zona sismica

Non sta smettendo di tremare la terra nemmeno nel Mediterraneo, soprattutto il settore orientale. Molte le scosse, quella più forte è stata quella di M 6.7 nella giornata di sabato, avvertita nettamente per oltre 500 km. A tremare sono stati milioni di persone, non ci sono ancora notizie di danni ma questi sono altamente probabili nelle zone prossime all’epicentro. Momenti di paura si sono avuti sull’isola di Creta dove era stato diffuso anche l’allarme tsunami. Un’altra zona che sta facendo registrare numerosi sismi è quella del Pacifico, dove la terra sta continuando a muoversi intensamente tra Filippine, Giappone e Indonesia. Una forte scossa di terremoto poco fa ha interessato anche l’Indonesia, altra zona estremamente sismica, con M 4.7 ed ipocentro fissato a soli dieci chilometri. Vediamo adesso nel dettaglio la localizzazione del sisma. QUI LE SCOSSE IN ITALIA, DOVE LA TERRA STA CONTINUANDO A TREMARE.

Forte terremoto in Indonesia

La terra ha ripreso a tremare intensamente nel corso delle ultime ore in zona altamente sismica, l’Indonesia, dove una scossa inferiore al quinto grado è stata avvertita nettamente dalla popolazione in particolare nella zona di Kepulauan Sula. Si tratta di un’area facente parte del famoso anello di fuoco e che sta vedendo numerosi terremoti anche intensi e ben superiori al quinto grado. Ricordiamo che l’Anello di Fuoco è la zona sismicamente e vulcanologicamente più attiva del mondo, caratterizzata da più limiti di placche tettoniche, e che va a circondare l’ Oceano Pacifico. Secondo l’ United States Geological Survey (USGS) (USGS), in questa zona avvengono circa il 90% dei terremoti a livello mondiale e inoltre sempre in questa zona sono localizzati circa il 75% dei vulcani di tutto il mondo. Vediamo ora nel dettaglio la localizzazione della scossa avvenuta questa mattina.

Terremoto M 4.7: dati EMSC

Questa mattina, alle ore 10.02 (italiane) un forte terremoto ha colpito questa zona dell’Indonesia ed ha fatto tremare intensamente la terra per diverse centinaia di km. Il sisma è avvenuto in zona altamente sismica ed ha avuto un ipocentro fissato a circa dieci km. La scossa di terremoto ha fatto tremare oltre 400 mila persone e, secondo quanto riportato dall’EMSC, ha avuto una M di 4.7. Il terremoto, sempre secondo l’EMSC, è stato localizzato a 215 km S di Ternate, Indonesia / pop: 102,000, 330 km NW di Ambon, Indonesia / pop: 356,000, 356 km SE di Manado, Indonesia / pop: 452,000, 842 km N di Dili, Timor-Leste / pop: 150,000. Non ci sono state notizie di danni ma la terra in zona sta continuando a tremare intensamente. Tralasciamo adesso l’Indonesia e l’Anello di Fuoco e torniamo in Italia, anche qui infatti nella giornata di oggi si è verificato un importante sisma di M 3.6.