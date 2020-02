Forte scossa di terremoto scuote più Stati: tremano oltre un milione di persone. Segnalazioni da numerose città, dati ufficiali del sisma in Turchia

Terremoto, forte scossa scuote zona sismica

Ancora numerose scosse nel mondo, la terra sta continuando a muoversi intensamente in diverse zone del Pianeta, in particolare nel Pacifico dove sono moltissime le scosse che si stanno registrando. Inoltre, nella mattinata odierna, una scossa è stata intensamente avvertita anche al sud Italia, come riportato in apposito editoriale. Non solo, la terra sta continuando a muoversi intensamente anche in Turchia, dove ormai da due settimane a questa parte le scosse avvengono ogni giorno.

Forte scossa M 4.7 in Turchia

Una forte scossa di terremoto ha colpito la Turchia orientale alle ore 14.29 ed è stata avvertita nettamente dalla popolazione. Il sisma, ha avuto un ipocentro molto superficiale e fissato a soli 4 km, il terremoto è stato avvertito non solo in Turchia ma anche in Siria, nella parte settentrionale del Paese vicino al confine turco. Tremori sono giunti anche nelle vicinanze di Aleppo. Diverse sono state le segnalazioni e le testimonianze del sisma, riportate anche dal sito EMSC.

Dettagli epicentro

Il terremoto è stato avvertito entro un raggio di circa 300 km, e, secondo quanto riportato dall’Emsc, il sisma è stato localizzato a 6 km W di Sivrice, zona già duramente colpita da un violento terremoto M 6.8 lo scorso 24 gennaio, dove persero la vita circa 41 persone tra Elazig e Malatya. Epicentro del sisma localizzato poi a 27 km S di Elazığ e 223 km NE di Gaziantep. Il terremoto, è stato poi seguito da un’altra scossa di M inferiore, 3.1. Il sisma si è verificato alle ore 14.38, a pochissimi minuti di distanza dal precedente intenso terremoto ma non vengono segnalati danni.