Forte scossa di terremoto scuote zona altamente sismica: molte le segnalazioni. Dettagli epicentro e dati ufficiali del sisma nelle isole Salomone

Molte le scosse di terremoto, trema zona sismica

Come ampiamente riportato anche in precedenti editoriali, sono moltissime le scosse di terremoto avvertite in diversi paesi del Pacifico, anche superiori al quinto grado, ma nelle ultime è tornato a tremare anche il Mediterraneo. Non solo, sismi piuttosto intensi, continuano ad interessare anche il Medio Oriente, in particolare l’Iran, in zona altamente sismica.

Forte terremoto M 5.5 nelle isole Salomone

E’ proprio il Pacifico a far registrare le scosse più forti, anche ben superiori al quinto grado Richter. Poco fa, una nuova scossa M 5.5 ha interessato le isole Salomone, avvertita nettamente nel Pacifico per centinaia di km. La zona continua a muoversi intensamente, molti i sismi che anche oggi hanno interessato l’Indonesia e molte isole del Pacifico. Vediamo adesso nel dettaglio la localizzazione del terremoto che ha scosso le isole Salomone nel pomeriggio odierno.

Dettagli epicentro

Come riportato dall’Emsc, il terremoto è stato piuttosto intenso ed ha avuto una M di 5.5 sulla scala Richter, con ipocentro fissato a 30 km di profondità. L’epicentro è stato invece localizzato a 25 km S di Honiara, dove è stato avvertito intensamente dalla popolazione. Numerose le segnalazioni di avvertimento nell’arcipelago; non solo isole Salomone ma hanno tremato piuttosto intensamente anche altre isole nel Pacifico.