Forte scossa di terremoto nel Mediterraneo poco fa: sisma nettamente avvertito dalla popolazione. Zone colpite e dati ufficiali della scossa registrata nelle Isole del Dodecaneso

Terremoto, forte scossa nelle Isole del Dodecaneso

In queste ore la terra ha tremato con grande intensità in Italia, in Europe e nel mondo. Di seguito vi daremo conto della scossa nettamente avvertita nelle scorse ore in provincia di Napoli, esattamente a Pozzuoli, ma in questo paragrafo vogliamo concentrarci sul forte sisma che si è verificato nel Mar Mediterraneo alle 03:12 (ora locale): in tal senso, l’European-Mediterranean Seismological Centre ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 4.0 nelle Isole del Dodecaneso, in Grecia, con ipocentro a 11 chilometri di profondità. Il sisma – avvertito dalla popolazione – è stato localizzato a 21 chilometri a sud-est di Emporeio (Grecia, 2.000 abitanti), a 113 chilometri a nord-est di Irakleion (Grecia, 138.000 abitanti) e a 256 chilometri a sud-est di Atene (Grecia, 730.000 abitanti).

Terremoto, scossa avvertita a Pozzuoli

Come anticipato in precedenza, ora concentriamoci sulla situazione sismica relativa all’Italia in relazione alla giornata di oggi, domenica 26 aprile 2020. In tal senso, alle ore 04:59, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 in Campania, esattamente a Pozzuolo, in provincia di Napoli, con ipocentro a 2 chilometri di profondità. Per quanto riguarda i Comuni che si trovano entro 20 chilometri dall’epicentro, il terremoto in questo caso è stato localizzato a 6 chilometri da Pozzuoli, a 6 chilometri da Quarto, a 7 chilometri da Bacoli e a 9 chilometri da Napoli. Per quanto riguarda le città più vicine al sisma con almeno 50.000 abitanti, l’evento sismico si è verificato a 9 chilometri da Napoli, a 9 chilometri da Marano di Napoli e a 12 chilometri a sud-ovest di Giugliano in Campania. Poco prima, alle ore 04:41, si era verificata un’altra scossa, questa volta di magnitudo 3.5, sempre a Pozzuoli, con ipocentro a 2 chilometri di profondità. Mentre alle o4:16,si è registrato un altro sisma a Pozzuoli, di magnitudo 2.0, con ipocentro a 2 chilometri di profondità.

Terremoto, scossa nel Mar Ionio Settentrionale

Nella giornata di oggi, domenica 26 aprile 2020, esattamente alle ore 15:57, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato un sisma di magnitudo 2.6 nel distretto Mar Ionio Settentrionale (MARE), con ipocentro a 32 chilometri di profondità. Non risultano esserci Comuni che si trovano entro 20 chilometri dall’epicentro. Per quanto riguarda, invece, le città più vicine all’epicentro con almeno 50.000 abitanti, l’evento sismico in questione è localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 70 chilometri a sud-ovest di Taranto, a 87 chilometri a nord-est di Cosenza, a 90 chilometri a sud di Matera e a 93 chilometri a nord di Crotone.