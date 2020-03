Forte terremoto in Colombia, avvertito intensamente da oltre 10 milioni di persone: numerose le segnalazioni, diffusi i dati ufficiali del sisma

Sisma intensamente avvertito dalla popolazione tra Colombia e Venezuela La terra sta continuando a tremare in zone altamente sismiche, come ad esempio nel Pacifico, con scosse intensamente avvertite in Giappone e Indonesia ma anche dall’altra parte della terra, in America, dove continuano a registrarsi diversi sismi nel settore meridionale del Paese. Poco fa, inoltre, una forte scossa ha interessato anche la Colombia, con magnitudo vicina al quinto grado ed avvertita nettamente in un raggio ben superiore ai 300 km. Forte terremoto colpisce l’America meridionale Una forte scossa di terremoto, alle ore 06.55 di questa mattina, ha interessato il nord della Colombia, con M 4.9 e a questa scossa hanno seguito poi delle altre nel corso delle ultime ore. Il terremoto, secondo quanto riportato dall’EMSC, ha avuto un ipocentro fissato a oltre 100 km ma nonostante questo è stato avvertito intensamente in numerose città tra la Colombia e il Venezuela, vediamo nel dettaglio. Città più vicine al forte sisma Numerose sono state le testimonianze riportate anche dall’EMSC o le segnalazioni che hanno confermato il terremoto. Sisma che come detto è stato avvertito nettamente anche a distanza di centinaia di km dall’epicentro. L’epicentro del sisma è stato localizzato a 6 km W di San Andrés, Colombia, 43 km SE di Bucaramanga, Colombia, 275 km NE di Bogotá, Colombia, città con oltre 7 milioni di abitanti. Moltissime altre città comprese entro un raggio di 300 km hanno percepito bene il terremoto, la scossa M 4.9 è stata infatti avvertita da oltre 10 milione di persone.

Forte terremoto colpisce il Giappone Spostiamoci adesso nel Pacifico, dove una forte scossa di terremoto questa mattina ha interessato il nord del Giappone, con M 5.1. Il terremoto, secondo quanto riportato dall’EMSC, ha avuto un ipocentro fissato a 60 km e una magnitudo di 5.1. Il sisma è stato avvertito per ben oltre 300 chilometri ed è avvenuto alle ore 1.57 (italiane). La scossa di terremoto, M 5.1, ha avuto un epicentro localizzato a 34 km S di Shizunai, Japan / pop: 22,500, 140 km SE di Sapporo-shi, Japan / pop: 1,884,000. Il terremoto è stato avvertito nettamente in tutto il nord del Giappone e in numerose città. La terra sta continuando a tremare intensamente in tutta l’area appartenente all’Anello di Fuoco ma non sono segnalati danni. Si registrano infatti altre scosse, anche prossime al quinto grado, tra Indonesia, Papua Nuova Guinea, Filippine, tutte zone altamente sismiche.