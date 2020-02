Forte terremoto avvertito intensamente nel Mediterraneo: migliaia di segnalazioni, tremano milioni di persone. Dati ufficiali del sisma a Creta

Forti scosse nel Mediterraneo Molte le scosse di terremoto tra Mediterraneo e anche Italia nel corso delle ultime ore. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 in Calabria alle ore 4:37 di oggi, venerdì 7 febbraio 2020. E’ la Grecia a far registrare le maggiori scosse, davvero tante quelle che da questa notte stanno interessando il Paese, in particolare il Peloponneso e Creta. Terremoto M 4.7 a Creta Proprio a Creta, questa notte una forte scossa di terremoto ha fatto tremare intensamente la terra, con M 4.7 sulla scala Richter. La scossa è stata seguita poi nel corso della mattinata odierna e di queste ore da altre scosse ma di M inferiori, sia a Creta che nella Grecia occidentale. Vediamo intanto nel dettaglio la localizzazione del forte sisma. Localizzazione terremoto Il forte terremoto è stato avvertito nettamente dalla popolazione e tantissime sono state le segnalazioni e le testimonianze, come riportato anche dall’Emsc. Il terremoto è stato localizzato a 40 km SE di Palaíkastron, 76 km SE di Ágios Nikólaos, 130 km E di Irákleion, 397 km S di İzmir. La forte scossa è stata avvertita non solo in Grecia ma anche nella costa sud-occidentale della Turchia. Ipocentro fissato a circa 10 km.

[multipage] Serie di scosse anche in Turchia A risentire del terremoto è stata soprattutto l’isola di Creta e le isole del Dodecaneso ma non si registrano danni. E’ tutta la zona del Mediterraneo orientale a far registrare scosse di terremoto più o meno intense. Quest’oggi sono stati già diversi i sismi registrati in Turchia, nettamente avvertiti dalla popolazione, anche prossimi o superiori al quarto grado.