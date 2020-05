Forte terremoto ben oltre il quinto grado avvertito dalla popolazione poco fa: tremano più stati. Dati ufficiali del sisma in Indonesia

Terremoto oltre il quinto grado scuote la terra per centinaia di km

Anche nella giornata di oggi, sabato 30 maggio 2020, numerose sono state le scosse di terremoto avvertite dalla popolazione nel mondo. La terra non sta smettendo di tremare nel Pacifico e in generale lungo tutto l’anello di fuoco, dove abbiamo visto come uno studio ha messo “in guardia” su terremoti e tsunami in alcuni paesi. Si tratta di terre da sempre altamente sismiche e scosse anche superiori al quinto grado non sono affatto rare. Il Pacifico non è l’unica zona del pianeta a far registrare sismi ma questi non sono mancati nemmeno nel Mediterraneo, soprattutto in Grecia. Poco fa invece una nuova forte scossa di terremoto, ben superiore al quinto grado, ha colpito il Pacifico, l’Indonesia ed è stata avvertita intensamente da decine di migliaia di persone. Di seguito la localizzazione del sisma secondo quanto riportato dall’EMSC.

Forte terremoto M 5.5

Come detto, una forte scossa di terremoto ha colpito altra zona altamente sismica del Pacifico ed è stata avvertita intensamente in numerose città. Il sisma, ha avuto una M di 5.5 ed è stato localizzato nei pressi di Kepulauan Talaud, Indonesia. Ipocentro fissato a circa 60 ed epicentro localizzato secondo l’EMSC a 213 km SE of Bukid, Philippines, 325 km S of Mati, Philippines / pop: 106,000, 333 km SE of Koronadal, Philippines / pop: 126,000, 352 km S of Davao, Philippines / pop: 1,213,000. La scossa è stata avvertita nettamente nella parte settentrionale dell’Indonesia ma anche nelle Filippine, entro un raggio di oltre 300 km dall’epicentro. Non si hanno notizie di eventuali danni dopo il sisma.

Terremoto a Creta, M 4.2, dati EMSC

Lo abbiamo riportato varie volte, la terra non sta smettendo di tremare nel Mediterraneo e da un mese a questa parte tantissime scosse stanno interessando la zona di Creta, questo a seguito del sisma violentissimo M 6.7, localizzato a sud dell’isola. Anche nella giornata odierna, diverse scosse sono state avvertite in Grecia e soprattutto a Creta. La più forte si è verificata alle ore 10.22 di questa mattina ed ha avuto una magnitudo di 4.2. Ipocentro fissato secondo l’EMSC a 12 km, epicentro localizzato invece a 44 km W of Kárpathos, Greece / pop: 2,300, 99 km E of Ágios Nikólaos, Greece / pop: 10,800, 146 km E of Irákleion, Greece / pop: 138,000 , 323 km S of İzmir, Turkey / pop: 2,501,000. Non ci sono notizie di danni dopo la forte scossa ma a questa ne hanno fatto seguito delle altre con M anche superiore al terzo grado.