Forte terremoto di magnitudo 5.4 in Messico: i dati ufficiali EMSC

Nella giornata di oggi, lunedì 7 dicembre 2020, la terra ha tremato con grande intensità in diverse zone del mondo. In tal senso, esattamente alle 11:56 (ora locale) l’European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) ha registrato un forte sisma di magnitudo 5.3 al largo di Oaxaca, in Messico, con ipocentro a 30 chilometri di profondità. L’evento sismico è stato avvertito dalla popolazione ed è stato localizzato dall’EMSC a 10 chilometri a sud-est di Salina Cruz (Messico, 76.500 abitanti) e a 198 chilometri a sud-est di Oaxaca (Messico, 255.000 abitanti). FORTE SCOSSA IN COLOMBIA: I DATI UFFICIALI EMSC

Terremoto, scossa in provincia de L’Aquila

Nella giornata di oggi, martedì 8 dicembre 2020, alle ore 18:55, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.0 in Abruzzo, esattamente a L’Aquila, con ipocentro a 19 chilometri di profondità. Per quanto riguarda i Comuni localizzati entro 20 chilometri dall’epicentro del sisma, in questo caso il sisma è stato localizzato a 5 chilometri da L’Aquila, a 7 chilometri da Fossa, a 7 chilometri da Ocre e a 7 chilometri da Poggio Picenze. Per quanto riguarda, invece, le città più vicine all’epicentro del terremoto con almeno 50.000 abitanti, l’evento sismico è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 5 chilometri ad est de L’Aquila, a 40 chilometri a sud-ovest di Teramo, a 58 chilometri ad ovest di Chieti e a 59 chilometri ad ovest di Montesilvano. TERREMOTO, LE ULTIME SCOSSE REGISTRATE IN ITALIA

Terremoto, scossa in provincia di Macerata

Nella serata di oggi, martedì 8 dicembre 2020, alle ore 18:50, si è verificato un sisma di magnitudo 2.0 nelle Marche, esattamente a Treia, in provincia di Macerata, con ipocentro a 28 chilometri di profondità. Per quanto riguarda i Comuni localizzati entro 20 chilometri dall’epicentro del sisma, il terremoto in questione è stato localizzato dall’INGV a 5 chilometri da Treia, a 6 chilometri da Pollenza, a 7 chilometri da Tolentino e a 9 chilometri da San Severino Marche. Per quanto riguarda, invece, le città più vicine all’epicentro del terremoto con almeno 50.000 abitanti, l’evento sismico è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 43 chilometri a sud-ovest di Ancona, a 58 chilometri a nord-est di Foligno, a 66 chilometri a sud-est di Fano e a 74 chilometri ad est di Perugia. Nella pagina successiva potrete leggere delle altre scosse registrate in Italia. IERI SCOSSA AVVERTITA NEL MEDITERRANEO: I DATI UFFICIALI EMSC

CONTINUA A LEGGERE