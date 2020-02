Forte terremoto estremamente superficiale avvertito intensamente: tremano più Stati, numerose segnalazioni. Dati ufficiali del sisma in Canada

Forte terremoto colpisce zona sismica Nel corso delle ultime ore sono stati molti i sismi registrati specie nel Pacifico, dove la terra sta continuando a tremare senza sosta. Non soltanto il Pacifico, dove continuano a tremare intensamente anche le Fiji ma quest’oggi scosse sono state rilevate anche in Indonesia soprattutto nella zona di Sumatra. Una forte scossa poco fa è stata registrata anche nel nord America, sempre lungo le coste pacifiche. Forte terremoto in Canada, M 4.7 Si è trattata di una scossa molto intensa ed estremamente superficiale, avvertita nettamente da decine di migliaia di persone. Moltissime le città che hanno avvertito il sisma non solo in Canada ma anche in Alaska. Il sisma infatti è avvenuto quasi al confine tra i due stati e la profondità esigua ha fatto sentire il terremoto per diverse centinaia di km. Dettagli epicentro Il forte terremoto si è verificato ad una profondità di solo 1 km ed è stato avvertito in maniera piuttosto intensa non solo nelle zone prossime all’epicentro ma per diverse centinaia di km. Secondo l’Emsc, il sisma ha avuto un epicentro localizzato a 320 km S di Prince Rupert, 433 km S di Ketchikan, 610 km NW di Vancouver. Al momento non vengono segnalati danni.

Zona “pericolosa”, molti i terremoti La zona in questione, appartenente al nord emisfero, risulta estremamente sismica e scosse non sono affatto rare. Si tratta di Paesi in cui sono presenti rigide norme antisismiche, come ad esempio anche in Alaska. Inoltre, in tutte queste zone del pianeta non sono rare scosse anche prossime al sesto grado.

Terremoto M 5.1 alle isole Sandwich Sta tremando inoltre tutto il Pacifico e non solo, una forte scossa è stata avvertita anche alle isole Sandwich, con magnitudo superiore al quinto grado. Il sisma, stando a quanto riportato dall’Emsc, ha avuto un epicentro localizzato nei pressi di Grytviken, Georgia del Sud. Sisma localizzato poi a 3494 km SE di Montevideo, Uruguay, 3619 km SE di Buenos Aires, Argentina, 4355 km SE di Santiago, Chile.