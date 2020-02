Forte terremoto M 4.6 scuote intensamente oltre un milione di persone: epicentro nel Mar Caspio, dati ufficiali

Scossa di terremoto avvertita nettamente dalla popolazione

Tante le scosse di terremoto in diverse zone del mondo e ancora una volta soprattutto nei paesi che affacciano sul Pacifico. Non solo, scosse si stanno riscontrando anche tra Medio Oriente e Turchia, dove anche quest’oggi diversi sono stati i sismi. Proprio poco fa, una forte scossa ha interessatola zona del mar Caspio ed è stata avvertita soprattutto in Azerbaijan.

Forte terremoto M 4.6 nel mar Caspio

La zona in questione non è esente da forti scosse, numerose sono state quelle registrate in questi giorni, soprattutto a nord della zona interessata oggi. Una forte scossa di terremoto ha interessato nella mattinata odierna il Mar Caspio ed è stata avvertita intensamente dalla popolazione. Il terremoto, M 4.6, ha colpito principalmente l’Azerbajan ma l’epicentro del sisma è avvenuto in mare. Il sisma si è verificato alle 8.51 di questa mattina (orario italiano) ed ha avuto un ipocentro fissato a circa 50 km di profondità.

Localizzazione del terremoto

Secondo quanto riportato dall’Emsc, il sisma ha avuto un epicentro localizzato a 104 km NE di Artyom, Azerbaijan / pop: 13,500, 136 km NE di Baku, Azerbaijan / pop: 1,117,000. Il terremoto è stato avvertito intensamente in moltissime città e la terra ha tremato per oltre 200 km. Non si registrano danni, tremori sono stati avvertiti anche in altri Stati che affacciano sul mar Caspio.