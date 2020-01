Forte terremoto M 4.8 fa tremare oltre cinque milioni di persone: torna la paura in moltissime città in zona sismica. Dati ufficiali del sisma in Iran

Terremoto, serie di forti scosse che continuano in zona sismica Ancora delle forti scosse di terremoto nel mondo e in particolare nel Pacifico, in zone altamente sismiche. Come abbiamo visto questa mattina però, delle scosse hanno interessato anche il nostro Mediterraneo ed in particolare la Grecia. Forti terremoti continuano ad interessare anche il Medio Oriente, soprattutto l’Iran, vediamo nel dettaglio. Terremoto M 4.8 in Iran Questa mattina un’altra forte scossa di terremoto si è verificata in Iran, al confine tra Iran e Iraq, avvertita da tantissime persone, oltre 5 milioni di persone. Il terremoto è stato avvertito intensamente in numerose città iraniane ma anche in alcune dell’Iraq, ed è avvenuto in una zona estremamente sismica e che negli ultimi giorni sta facendo registrare numerose scosse. Dettagli della scossa Vediamo adesso nel dettaglio dove è stato localizzato il terremoto che ha scosso il Medio Oriente. Secondo quanto riportato dall’Emsc, il terremoto è stato localizzato a 30 km E di Mandalī, Iraq, 52 km Wdi Īlām, Iran, 140 km E di Baghdad, Iraq. Al momento non vengono segnalati danni ma sta crescendo la paura in zona, dove anche ieri un’altra forte scossa M 5.1 aveva fatto tremare intensamente la terra.

Terremoto M 5.1 in Iran nella giornata di ieri Come detto, la terra in zona sta tremando da giorni, ed anche ieri una forte scossa è stata nettamente avvertita. Il terremoto, secondo quanto riportato dall’Emsc, ha avuto un ipocentro fissato a soli 10 km e un epicentro localizzato a 401 km N di Manama, Bahrain, 406 km E di Kuwait, Kuwait, 477 km N di Doha, Qatar. Il terremoto non è stato avvertito soltanto in Iran ma anche in Qatar, negli Emirati Arabi e in Iraq.