Forte terremoto M 5.1 avvertito intensamente da oltre 5 milioni di persone: numerose segnalazioni, i dati ufficiali del sisma in Cile

Forte terremoto M 5.1 Molte le scosse nella giornata odierna nel mondo, un vero e proprio sciame sismico sta interessando alcune zone costiere dell’America meridionale, dove nelle ultime ore sono state moltissime le scosse ben avvertite. Ieri un forte terremoto, M 4.7, è stato registrato anche tra le isole Canarie e le isole Azzorre, in Atlantico. Altre scosse invece come riportato questa mattina si sono verificate anche in Italia, compresa la Sardegna. Trema intensamente il Cile La forte scossa di terremoto è stata localizzata lungo le coste cilene ed è stata avvertita nettamente da oltre 5 milioni di persone tra Cile e Argentina. Il forte terremoto, superiore al quinto grado, ha avuto un ipocentro fissato a circa 10 km. Non ci sarebbero danni ma momenti di paura in particolare nelle zone più vicine all’epicentro, localizzato in oceano, vicino la zona costiera. Dettagli epicentro, città più vicine al sisma Secondo quanto riportato dall’Emsc, il terremoto si è verificato alle ore 6.32 (italiane) di questa mattina ed è stato avvertito violentemente dalla popolazione. Il sisma, M 5.1, è stato localizzato a 77 km W di Constitución, 140 km N di Concepción, 332 km SW di Santiago. Diverse sono state le testimonianze di avvertimento del terremoto, alcune riportate anche dall’Emsc.

Zona sismica appartenente all’Anello di Fuoco La zona in questione risulta caratterizzata da una sismicità elevata e non sono rare scosse di terremoto piuttosto intense. La zona appartiene al famoso Anello di Fuoco, area che presenta una sismicità davvero elevata e risulta caratterizzata anche da numerosi vulcani attivi.

Forte terremoto M 5.4 ieri a sud del Giappone Un terremoto M 5.4 è stato avvertito nella giornata di ieri anche in Giappone, in particolare nelle isole Ogasawara, nei pressi di Hachijojima Airport, Giappone, dove è stato avvertito intensamente, così come ad Aogashima e Hachijō-jima. Il sisma, secondo quanto riportato dall’Emsc, è stato localizzato a 837 km S di Tokyo, pop: 8,337,000; 1514 km N di Saipan, Northern Mariana Islands; 1771 km SE di Seoul, Korea, Republic of / pop: 10,350,000. Queste città elencate ovviamente sono situate troppo distanti dall’epicentro del sisma e a differenza delle zone elencate sopra, il sisma non è stato percepito.