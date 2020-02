Forte scossa di terremoto M 5.3 avvertita in molte città: la terra sta tremando intensamente, diffusi i dati ufficiali del sisma in Papua Nuova Guinea

Forti scosse in atto nel mondo, zone colpite

Molte scosse di terremoto anche nella giornata odierna, soprattutto nel Pacifico, come riportato in apposito editoriale. Si tratta di zone che presentano elevata sismicità e non certamente nuove a scosse anche superiori al quinto grado. Non solo, tremano senza sosta anche Indonesia, Giappone, Filippine e persino l’Australia, zone ad alta sismicità.

Forte terremoto in Papua Nuova Guinea

La terra sta tremando senza interruzione in gran parte delle zone costiere pacifiche e non solo quelle americane. Poco fa, una nuova forte scossa, M 5.3, ha interessato la Papua Nuova Guinea, avvertita nettamente per diverse centinaia di km. Il sisma ha avuto un ipocentro fissato ad oltre 50 km e numerose sono state le segnalazioni di avvertimento da diverse città.

Dettagli epicentro scossa M 5.3

La forte scossa ha avuto un epicentro localizzato nelle isole del Pacifico e il sisma è stato avvertito in numerose città. Secondo quanto riportato dall’Emsc, il terremoto con profondità abbastanza elevata, è stato localizzato a 47 km S di Kimbe, Papua New Guinea, 510 km NE di Port Moresby, Papua New Guinea . Non sembrano essere segnalati danni a seguito del sisma.