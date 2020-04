Forte scossa di terremoto M 5.9 scuote più stati ed oltre 2 milioni di persone: numerose segnalazioni, dati ufficiali del sisma in Myanmar

Forte terremoto ben avvertito in più Stati

Come riportato in apposito editoriale la terra sta continuando a tremare intensamente anche in Italia, in particolare al nord tra Emilia e Liguria ma avvertite nettamente in numerose regioni, come Emilia, Piemonte, Lombardia e Liguria. Non solo, scosse continuano anche nel Mediterraneo, diverse quelle registrate nel corso delle ultime ore. Nel pomeriggio odierno, una scossa ben superiore al terzo grado è stata avvertita ancora una volta in Grecia, nel settore meridionale. Scosse ben più intense stanno continuando nel Pacifico ma a tremare violentemente nelle ultime ore è stata anche l’India. Un forte terremoto prossimo al sesto grado ha colpito il Myanmar alcune ore fa ed ha fatto tremare più Stati ed oltre 2 milioni di persone. La zona in questione non è rara a forti scosse anche superiori al sesto grado. Vediamo adesso nel dettaglio la localizzazione del sisma secondo quanto riportato dall’EMSC.

Dettagli epicentro scossa in Myanmar

La forte scossa di terremoto ha avuta una M di 5.9 ed ha fatto tremare più stati in zona sismica. La scossa di terremoto intensa e principale è avvenuta alle ore 18.15 (locali) ed è stata poi seguita da altre scosse di M inferiore. Il terremoto prossimo al sesto grado è stato avvertito intensamente entro un raggio superiore ai 300 km. Secondo quanto riportato dall’EMSC, il sisma ha avuto un ipocentro fissato a dieci km e un epicentro localizzato a 41 km E of Falam, Myanmar / pop: 5,500, 171 km SE of Āīzawl, India / pop: 266,000, 228 km NW of Mandalay, Myanmar / pop: 1,209,000. Non vengono segnalati danni ma a tremare intensamente sono state numerose città e più Stati, come Myanmar, India, Bangladesh, Thailandia. Tralasciamo ora queste zone e spostiamoci nel Mediterraneo dove la terra sta continuando a tremare intensamente in particolare tra la Grecia e la Turchia. Di seguito infatti riportiamo la localizzazione della scossa di M 3.3, secondo l’EMSC, avvertita nel sud della Grecia nel pomeriggio odierno.

Terremoto M 3.3, dettagli epicentro

La scossa di terremoto in questione è stata percepita entro un raggio di circa 80 km, numerose sono state le città che hanno avvertito il sisma. Il terremoto si è verificato alle ore 15.22 e ha avuto una magnitudo ben superiore al terzo grado. L’ipocentro si è verificato ad una profondità abbastanza esigua ed è stato fissato a circa dieci chilometri. Secondo quanto riportato dall’EMSC, il sisma ha avuto un epicentro localizzato a 85 km S of Koróni, Greece / pop: 1,700, 114 km S of Kalamáta, Greece / pop: 51,200, 171 km S of Trípoli, Greece / pop: 26,600, 275 km SW of Athens, Greece / pop: 730,000. Il sisma è stato avvertito da decine di migliaia di persone in particolare nel sud della Grecia. La zona in questione sta continuando a tremare senza sosta da diversi giorni e a questa scossa avevano preceduto delle altre, anche superiori al quarto grado nel corso delle ultime ore. Forti scosse di terremoto stanno continuando da oltre 24 ore a interessare anche le coste pacifiche americane, nettamente avvertite dalla popolazione.