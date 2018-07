Terremoto M 6.4 alle Isole Vanuatu, 13 luglio 2018: il Centro Warning Pacific Tsunami non ha emesso nessuna minaccia tsunami

Forte terremoto M 6.4 alle Isole Vanuatu, nessuna allerta tsunami – Un forte terremoto di magnitudo 6,4 ha colpito al largo della costa dell’isola di Vanuatu. E’ la seconda scossa potente nella regione degli ultimi mesi, dopo quella di maggio scorso. Il sisma è stato registrato dall’Usgs alle 11:46(GMT)ed ha colpito a 169 chilometri a Ipota. The Pacific Tsunami Warning Centre non ha diramato nessuna allerta tsunami. Al momento non si hanno ancora notizie di eventuali danni a cose o persone. Nell’arcipelago delle Vanuatu, la cui popolazione (circa 280000 persone) è sparsa sulle varie isole, molte strutture non sono ancora adatte a sopportare, senza alcun pericolo, scosse sismiche particolarmente intense; altri edifici invece, progettati più di recente, hanno una vulnerabilità più bassa. Vanuatu fa parte del “Ring of Fire”, una delle zone di grande attività tettonica del Pacifico, molto soggetta a frequenti terremoti ed eruzioni vulcaniche. Anche le eruzioni vulcaniche, infatti, si verificano spesso anche nella regione.[…]