Forte terremoto profondo avvertito poco fa: tremano intensamente tantissime città in zona altamente sismica. Dati ufficiali del sisma in Perù

Forte terremoto profondo

Serie di terremoti in diverse zone del mondo, in particolare nel Pacifico. Nella giornata di ieri scosse si sono avute anche al nord tra Emilia e Liguria ma avvertite nettamente in numerose regioni, come Emilia, Piemonte, Lombardia e Liguria. La scossa principale, M 4.2, è stata avvertita entro un raggio di circa 200 km e ha fatto tremare numerosissime città in diverse regioni tra Liguria, Toscana, Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna. Nella giornata odierna sono stati i sismi registrati non solo nel Pacifico ma anche nel nord emisfero. A tremare intensamente è soprattutto l’Anello di Fuoco, la zona in questione non è rara a forti scosse anche superiori al sesto grado. Poco fa, un nuovo forte terremoto ben superiore al quarto grado, ha interessato il Perù ed ha avuto un ipocentro fissato ad oltre 100 km di profondità. La scossa in questione, M 4.2, è stata avvertita nettamente per diverse centinaia di chilometri e in numerose città. Vediamo ora la localizzazione del sisma secondo l’EMSC.

Forte terremoto in Perù, trema intensamente la terra

La scossa in questione, nonostante la profondità è stata avvertita nettamente dalla popolazione ma non si hanno notizie di danni e questo grazie anche alla profondità piuttosto importante. Ricordiamo che questa zona risulta essere altamente sismica e non sono affatto rare delle scosse di terremoto anche superiori al sesto grado. La scossa di M 4.2 ha avuto un ipocentro fissato a circa 110 km e si è verificata alle ore 10.15 (italiane). Secondo quanto riportato dall’EMSC, il sisma ha avuto un epicentro localizzato a 30 km SE of Orcopampa, Peru / pop: 5,700, 122 km NW of Arequipa, Peru / pop: 842,000, 442 km W of La Paz, Bolivia, Plurinational State of / pop: 813,000. La scossa di terremoto era stata preceduta da un altro sisma più forte e superiore al quinto grado anche se con epicentro differente rispetto a questo. La terra in zona sta continuando a tremare intensamente.

Forte terremoto M 5.2 in Alaska

Come detto sopra, a tremare è tutto l’Anello di Fuoco e ore fa una forte scossa è stata registrata anche nel nord emisfero, in Alaska. Il sisma è avvenuto poco prima delle ore 1.00 (italiane) ed è stata avvertita per ben oltre 300 km. Il sisma ha avuto una magnitudo di 5.2 ed è stato avvertito molto bene soprattutto nel settore sud-occidentale dell’Alaska. L’epicentro è stato localizzato in oceano, ipocentro fissato invece a circa 10 chilometri. Secondo quanto riportato dall’EMSC, il terremoto ha avuto un epicentro localizzato a 188 km SW di Kodiak, United States / pop: 6,200, 2178 km NW di Vancouver, Canada / pop: 1,838,000. Il sisma è stato avvertito bene anche nella città di Anchorage, che ricordiamo essere stata colpita da un violento terremoto M 7.0 anni fa. Non vengono comunque segnalati danni ma la terra sta continuando a tremare anche in queste zone estremamente sismiche del nord emisfero.