Forte terremoto profondo poco fa: la terra trema per decine di chilometri, colpiti più Stati. I dati ufficiali del sisma registrato dall’EMSC nel Golfo di Paria

Terremoto, forte scossa nel Golfo di Paria

Nella giornata di oggi, sabato 9 maggio 2020, la terra sta tremando con grande intensità in Europa e nel resto del mondo. In tal senso, alle ore 09:30 (ora locale), l’European-Mediterranean Seismological Centre ha registrato una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.5 nel Golfo di Paria, in Venezuela, con ipocentro localizzato a 91 chilometri di profondità. Il golfo di Paria è situato fra l’isola di Trinidad e la costa orientale del Venezuela, sul lato occidentale del delta del fiume Orinoco. L’evento sismico – secondo quanto riportato dall’EMES – è stato localizzato a 34 chilometri ad ovest di Guiria (Venezuale, 40.000 abitanti) e a 120 chilometri ad ovest di Port-of-Spain (Trinidad e Tobago, 49.100 abitanti).

Terremoto, scossa in provincia di Foggia

Passiamo ad analizzare la situazione sismica relativa all’Italia per quanto concerne la giornata di oggi, sabato 9 maggio 2020. In tal senso, alle ore 11:55, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 2.0 in Puglia, esattamente a San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia, con ipocentro a 4 chilometri di profondità. Per quanto concerne i comuni situati a 20 chilometri dall’epicentro, l’evento sismico è stato localizzato a 3 chilometri da San Giovanni Rotondo, a 9 chilometri da San Marco in Lamis, a 13 chilometri da Rignano Garganico e a 16 chilometri da Mandrefonia. Il terremoto in questione, inoltre, è stato localizzato a 16 chilometri ad ovest di Mandredonia, a 30 chilometri a nord-est di Foggia, a 30 chilometri ad est di San Severo e a 48 chilometri a nord di Cerignola.

Terremoto, doppia scossa nel distretto Tirreno Meridionale

Nella giornata di oggi, sabato 9 maggio 2020, esattamente alle ore 10.13, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 2.1 nel distretto Tirreno Meridionale (MARE), con ipocentro a 123 chilometri di profondità. Per quanto concerne i comuni situati a 20 chilometri dall’epicentro, l’evento sismico è stato localizzato a 20 chilometri da Villafranca Tirrena. Il terremoto in questione, inoltre, è stato localizzato a 26 chilometri a nord-ovest di Messina, a 37 chilometri a nord-ovest di Reggio Calabria, a 92 chilometri a nord di Acireale e a 98 chilometri a sud-ovest di Lamezia Terme. Alle ore 03:52, invece, l’INGV aveva registrato un’altra scossa nel distretto Tirreno Meridionale (MARE), questa volta di magnitudo 2.3, con ipocentro a 10 chilometri di profondità.