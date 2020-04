Forte terremoto profondo M 4.9 al largo del Giappone: zone colpite e dati ufficiali del sisma

Terremoto, forte scossa al largo del Giappone

In queste ore la terra ha tremato con grande intensità in Italia, in Europe e nel mondo. In tal senso, vogliamo prima concentrarci sulla forte scossa di terremoto che si è registrata al largo del Giappone: esattamente alle ore 09:49 (ora locale), infatti, l’European-Mediterranean Seismological Centre ha registrato una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.9 vicino alla costa orientale di Honshu, in Giappone, con ipocentro a 80 chilometri di profondità. Honshu è l’isola più grande del Giappone e su di essa si trovano, oltre alla Capitale Tokyo, alcune fra le città più grandi e importanti del Paese come Hiroshima, Kawasaki, Kōbe, Kyoto, Nagoya, Nara, Osaka, Sendai e Yokohama. Il sisma in questione – ampiamente avvertito dalla popolazione – è stato localizzato dall’EMSC a 5 chilometri a sud di Tsukuba (Giappone, 176.000 abitanti), a 39 chilometri a sud-ovest di Mito-shi (Giappone, 247.000 abitanti) e a 47 chilometri a nord-est di Saitama (Giappone, 1.194.000 abitanti).

Terremoto, forte scossa nelle Isole del Dodecaneso

Nel corso della giornata di oggi, domenica 26 aprile 2020, inoltre, una forte scossa di terremoto è stata registrata dall’European-Mediterranean Seismological Centre nel Mar Mediterraneo alle 03:12 (ora locale): in tal senso, il sisma di magnitudo 4.0 si è verificato nelle Isole del Dodecaneso, in Grecia, con ipocentro a 11 chilometri di profondità. L’evento sismico in questione – avvertito dalla popolazione – è stato localizzato a 21 chilometri a sud-est di Emporeio (Grecia, 2.000 abitanti), a 113 chilometri a nord-est di Irakleion (Grecia, 138.000 abitanti) e a 256 chilometri a sud-est di Atene (Grecia, 730.000 abitanti).

Terremoto, scossa avvertita a Pozzuoli

Passiamo ad analizzare la situazione sismica relativa all’Italia in relazione alla giornata di oggi, domenica 26 aprile 2020. In tal senso, alle ore 04:59, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 in Campania, esattamente a Pozzuolo, in provincia di Napoli, con ipocentro a 2 chilometri di profondità. Per quanto riguarda i Comuni che si trovano entro 20 chilometri dall’epicentro, il terremoto in questo caso è stato localizzato a 6 chilometri da Pozzuoli, a 6 chilometri da Quarto, a 7 chilometri da Bacoli e a 9 chilometri da Napoli. Per quanto riguarda le città più vicine al sisma con almeno 50.000 abitanti, il sisma in questo caso si è verificato a 9 chilometri da Napoli, a 9 chilometri da Marano di Napoli e a 12 chilometri a sud-ovest di Giugliano in Campania. Poco prima, alle ore 04:41, si era verificata un’altra scossa, questa volta di magnitudo 3.5, sempre a Pozzuoli, con ipocentro a 2 chilometri di profondità. Mentre alle o4:16,si è registrato un altro sisma a Pozzuoli, di magnitudo 2.0, con ipocentro a 2 chilometri di profondità.