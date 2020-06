Forte terremoto profondo M 4.9 in Bolivia: scossa nettamente avvertita dalla popolazione. I dati ufficiali EMSC

Terremoto, forte scossa in Bolivia

Nella giornata di oggi, martedì 2 giugno 2020, la terra ha tremato con grande intensità anche in Sudamerica. In tal senso, esattamente alle 06:29 (ora locale), l’European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) ha registrato una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.9 a La Paz, in Bolivia con ipocentro localizzato a 162 chilometri di profondità. L’evento sismico in questo caso è stato localizzato dall’European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) a 92 chilometri ad est di Tarata (Perù, 3.100 abitanti), a 127 chilometri a nord-est di Tacna (Perù, 281.000 abitanti) e a 151 chilometri a sud-ovest di La Paz (Bolivia, 813.000 abitanti).

Terremoto, scossa in provincia di Vicenza

Passiamo ad analizzare la situazione sismica relativa all’Italia per quando riguarda la giornata oggi, martedì 2 giugno 2020. In tal senso, esattamente alle ore 17:34 l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 in Veneto, esattamente a Valstagna, in provincia di Vicenza, con ipocentro a 13 chilometri di profondità. Per quanto concerne i Comuni che si trovano entro 20 chilometri dall’epicentro, il sisma è stato localizzato ad 1 chilometri da Valstagna, a 4 chilometri da Foza, a 5 chilometri da San Nazario e a 6 chilometri da Campolongo sul Brenta. Per quanto concerne, invece, le città più vicina al sisma con almeno 50000 abitanti, il terremoto in questione è stato localizzato a 36 chilometri a nord di Vicenza, a 46 chilometri ad est di Trento, a 52 chilometri ad ovest di Treviso e a 54 chilometri a nord-ovest di Padova.

Terremoto, sequenza sismica in provincia di Firenze

Nel corso della giornata di oggi, martedì 2 giugno 2020, si è verificata una sequenza sismica in provincia di Firenze, con diverse scosse di terremoto che si sono registrate a Palazzuolo sul Senio e a Marradi. Il sisma più intenso è stato registrato dall’INGV alle ore 09:44, a Palazzuolo sul Senio, con ipocentro a 10 chilometri di profondità. Per quanto riguarda i Comuni che si trovano entro 20 chilometri dall’epicentro, il terremoto in questione è stato localizzato a 6 chilometri da Palazzuolo sul Senio, a 6 chilometri da Marradi, a 11 chilometri da Casola Valsenio e a 12 chilometri da Tredozio. Per quanto concerne, invece, le città più vicina al sisma con almeno 50000 abitanti, l’evento sismico è stato localizzato a 27 chilometri a sud-ovest di Imola, a 38 chilometri a sud-ovest di Faenza, a 36 chilometri ad ovest di Forlì e a 46 chilometri a sud-est di Bologna.