Forte terremoto profondo M 5.1 in Cile: sisma nettamente avvertito dalla popolazione. I dati ufficiali

Terremoto, forte scossa in Cile

Quando si parla delle zone più sismiche del mondo, non si può fare a meno di citare il Cile, teatro di violenti sismi in passato, a volte distruttivi. In tal senso, nel corso della giornata di oggi, martedì 14 aprile 2020, esattamente alle ore 12:02 (ora locale), l’European-Mediterranean Seismological Centre ha registrato una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.1 nella regione metropolitana del Cile, con ipocentro a 114 chilometri di profondità. Secondo quanto riportato dall’EMSC, il sisma è stato ampiamente avvertito dalla popolazione locale ed è stato localizzato a 22 chilometri ad est di Paine (Cile, 32.800 abitanti), a 38 chilometri a nord-est di Rancagua (Cile, 213.000 abitanti) e a 48 chilometri a sud della Capitale, Santiago (Cile, 4.838.000 abitanti).

Terremoto, forte scossa nelle Isole Curili

La terra, dunque, sta continuando a tremare con grande intensità in diverse parti del mondo e, in tal senso, nella giornata di oggi, martedì 14 aprile 2020, l’European-Mediterranean Seismological Centre ha registrato una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.0 nelle Isole Curili, con ipocentro a 10 chilometri di profondità. Le Isole Curili sono costituite da un arcipelago di 56 isole che si trova tra l’estremità nordorientale dell’isola giapponese di Hokkaidō e la penisola russa della Kamčatka. Queste isole separano il mare di Ochotsk dal Pacifico settentrionale. In questo caso – come riportato dall’European-Mediterranean Seismological Centre – l’evento sismico è stato localizzato 167 chilometri ad est di Kuril’sk (Federazione Russa, 1.800 abitanti), a 590 chilometri ad est di Yuzho-Sakhalinsk (Federazione Russa, 177.000 abitanti) e a 737 chilometri a nord-est di Sapporo-shi (Giappone, 1.884.000 abitanti).

Terremoto, scossa in provincia di Reggio Calabria

Ora passiamo ad analizzare la situazione sismica relativa all’Italia per quanto concerne la giornata di oggi, martedì 14 aprile 2020. In tal senso, nel corso della mattinata, esattamente alle ore 08:20, si è verificata una scossa di magnitudo 2.3 in Calabria, esattamente ad Ispica, in provincia di Reggio Calabria, con ipocentro a 33 chilometri di profondità. Per quanto riguarda i Comuni che si trovano entro 20 chilometri dall’epicentro, il terremoto è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 3 chilometri da Ispica, a 6 chilometri da Rosolini, a 10 chilometri da Pozzallo e a 13 chilometri da Modica. Soffermandoci, invece, sulle città più vicine all’epicentro del terremoto con almeno 50.000 abitanti, va sottolineato come il sisma sia stato localizzato a 13 chilometri ad est di Modica, a 19 chilometri a sud-est di Ragusa, a 35 chilometri ad est di Vittoria e a 45 chilometri a sud-ovest di Siracusa.