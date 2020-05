Forte terremoto profondo M 5.6 al largo del Giappone: sisma nettamente avvertito dalla popolazione. Dati ufficiali EMSC

Terremoto, forte scossa al largo del Giappone

Anche nella giornata di oggi, lunedì 4 maggio 2020, si sono registrate diverse scosse di terremoto nel mondo. In tal senso, pochi minuti fa, esattamente alle ore 15:07 (ora italiana), l’European-Mediterranean Seismological Centre ha registrato una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.6 vicino alla costa orientale di Honshu, in Giappone, con ipocentro a 58 chilometri di profondità. L’evento sismico – ampiamente avvertito dalla popolazione – è stato localizzato dall’EMSC a 5 chilometri a nord di Yokaichiba (Giappone, 32.700 abitanti), a 42 chilometri ad est di Chiba-shi (Giappone, 920.000 abitanti) e a 79 chilometri ad est di Tokyo (Giappone, 8.337.000 abitanti). Nel corso della mattinata, invece, alle 12:03 (ora locale), si è verificata una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.2 nelle Isole Izu, in Giappone, con ipocentro a 10 chilometri di profondità. L’evento sismico in questione è stato localizzato dall’European-Mediterranean Seismological Centre a 482 chilometri a sud-est di Tateyama (Giappone, 50.100 abitanti) e a 537 chilometri a sud-est di Yokohama-shi (Giappone, 3.575.000 abitanti).

Terremoto, forte scossa al largo del Perù

Anche nella giornata di oggi, lunedì 4 maggio 2020, si sono registrate diverse scosse di terremoto nel mondo. In tal senso, di seguito vi daremo conto della forte scossa di terremoto registrata al largo del Giappone, ma ora vogliamo soffermarci sul sisma di magnitudo 4.6 che alle ore 03:51 (ora locale), l’European-Mediterranean Seismological Centre ha registrato al largo delle coste del Perù meridionale, con ipocentro a 90 chilometri di profondità. Il Perù è una nazione sudamericana che ospita una parte della Foresta Amazzonica e Machu Picchu, l’antica città inca situata sulla catena delle Ande. L’evento sismico in questione è stato localizzato dall’EMSC a 47 chilometri ad ovest di Mollendo (Perù, 29.000 abitanti), a 117 chilometri a sud-ovest di Arequipa (Perù, 842.000 abitanti) e a 462 chilometri ad ovest di La Paz (Bolivia, 813.000 abitanti).

Terremoto, forte scossa nel Mar Mediterraneo Orientale

Anche nella giornata di oggi, lunedì 4 maggio 2020, si sono verificate diverse scosse di terremoto nel mondo, con importanti sismi che sono stati registrati anche nel Mar Mediterraneo. In tal senso, esattamente alle 04:02 (ora locale), si è verificata una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4 nel Mar Mediterraneo Orientale, con ipocentro a 10 chilometri di profondità. L’evento sismico in questo caso è stato localizzato dall’EMSC a 117 chilometri a sud di Gra Liyià (Grecia, 1.300 abitanti), a 136 chilometri a sud di Agios Nikolaos (Grecia, 10.800 abitanti), a 152 chilometri a sud di Irakleion (Grecia, 138.000 abitanti) e a 471 chilometri a sud di Atene (Grecia, 730.000 abitanti).