Terremoto, forte scossa poco fa: tremano migliaia di persone. Le città colpite e i dati ufficiali del sisma registrato a Tonga

Forte scossa superiore al quinto grado Come quotidianamente riportiamo, numerose sono le scosse che ogni giorno si verificano nel mondo, soprattutto in Paesi conosciuti per la loro sismicità e per essere caratterizzati anche da numerosi vulcani attivi. Il Pacifico è sicuramente la zona che più delle altre sta facendo registrare diverse scosse, anche superiori al quinto grado e nettamente avvertite dalla popolazione. Proprio oggi infatti, una nuova scossa, M 5.3, è stata registrata a Tonga, vediamo i dettagli. Terremoto M 5.3 colpisce Tonga, nel Pacifico Poco fa, alle 13.53 (orario italiano), una nuova forte scossa è stata registrata nel Pacifico, nei pressi di Tonga, dove nel corso delle ultime ore sono state moltissime le scosse avvenute. Anche in questo caso, il terremoto è stato percepito bene sull’isola e in tante altre parti nelle vicinanze, sempre nel Pacifico australe. Dettagli del terremoto Secondo quanto riportato dall’Emsc, il forte terremoto ha avuto una profondità di circa dieci chilometri e un epicentro localizzato a 160 km E di Neiafu, 395 km NE di Nuku‘alofa. Si tratta di città dove il sisma è stato percepito in maniera netta. Nessuna allerta tsunami ne danni dopo la scossa M 5.3.

Pacifico, uno sguardo al passato Come ormai ben sappiamo, si tratta di una zona ad elevatissima sismicità. Secondo quanto riportato da “travel365.it”, proprio in Indonesia si verificò uno dei terremoti maggiori. Il 28 marzo 2005 infatti, un violentissimo terremoto, M 8.7, a breve distanza dal disastroso tsunami del 2004, colpì la zona di Sumatra e l’arcipelago indonesiano. Il bilancio approssimativo fu di circa 1.300 morti, concentrati in massima parte sull’isola occidentale di Nias.

Vulcano esplode in Indonesia Inoltre, come se non bastasse, in questi ultimi giorni, sempre in Indonesia, si è avuta anche l’esplosione di un vulcano. Il monte Merapi sull’isola di Java è scoppiato il 14 ottobre, vomitando una colonna di cenere alta fino a 3 km. Le autorità indonesiane hanno emesso un avviso e l’agenzia nazionale di vulcanologia ha affermato che il Monte Merapi si trova al confine tra le province di Giava Centrale e Yogyakarta. In queste ore l’attività vulcanica è ancora in corso.