Terremoto intensamente avvertito nel Mediterraneo poco fa: zone colpite e cosa è successo in Grecia

Terremoto Italia 26 giugno 2020: forti scosse in mare

In virtù della sua magnitudo molto bassa, la scossa di terremoto registrata nel pomeriggio in provincia di Ancona non è stata avvertita dalla popolazione residente nell’area. Nella giornata odierna l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato altre due scosse di terremoto di magnitudo uguale o superiore a 2.0 della scala Richter, quindi non strumentale, in Italia: il sisma, di magnitudo 2.6 della scala Richter, è stato localizzato in mare, nel distretto Costa Siciliana nord orientale (Messina), con ipocentro a 126 km di profondità, alle 8:49. Nel pomeriggio, alle 17:50, sisma di magnitudo 2.7 in mare, con epicentro nel distretto Tirreno Meridionale e ipocentro a 30 km di profondità.