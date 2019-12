Fortissima scossa di terremoto fa tornare la paura nel giorno di Natale in Canada: diffusi i dati ufficiali

Torna la paura in Canada, forte terremoto oggi

Nelle ultime 72 ore si sono avute diverse scosse nel mondo, in particolare dobbiamo segnalare diverse scosse in Canada, dove la terra sta continuando a tremare anche questa mattina. Proprio nella giornata di Natale, sono state varie le scosse di terremoto avvertite nel mondo, in particolare una piuttosto violenta in Canada, vediamo nel dettaglio.

Terremoto M 6.3

Un’altra violenta scossa, M 6.3, si è verificata quest’oggi in Canada questa mattina molto presto (poco prima delle 5, ora italiana) ed è stata avvertita in moltissime città. Cresce la preoccupazione in zona ma la popolazione locale è abituata a terremoti piuttosto intensi e spesso ben superiori al sesto grado. Il sisma, come riportato da “tg24.sky.it”, ha avuto ipocentro a circa 10 km di profondità ed epicentro a circa 180 km a ovest di Port Hardy, cittadina costiera della Columbia Britannica. Il sisma ha fatto tornare la preoccupazione in zona, area che continua a tremare ormai da diversi giorni e lo ha ripreso a fare con forza tra il giorno della Vigilia e quello di Natale. Non si hanno al momento segnalazioni di particolari danni a persone o cose

Localizzazione terremoto

Il terremoto è stato avvertito per oltre 500 km di distanza e ha fatto tremare numerosissime città non solo in Canada ma anche in altri Stati. Secondo l’Emsc, il terremoto è stato localizzato a 330 km NW di Tofino, 511 km W di Vancouver, dove è stato avvertito ugualmente in modo netto. Epicentro lungo la zona costiera pacifica ma nessuna allerta tsunami.