Fortissima scossa di terremoto del sesto grado in Indonesia: tremano tantissime città e più Stati

Forte scossa di terremoto appena avvertita dalla popolazione in Indonesia

Moltissime le scosse di terremoto in diverse zone del mondo, soprattutto in quelle aree che da sempre sono caratterizzate da elevata sismicità, come Filippine, Giappone, Indonesia ma anche Turchia e Medio Oriente. La terra è tornata a tremare violentemente anche in Indonesia, altra zona ad elevata sismicità e appartenente all’Anello di Fuoco.

Fortissimo terremoto del sesto grado, ipocentro a 44 km

Come detto, poco fa, una violenta scossa di terremoto ha fatto tremare l’Indonesia ma è stata avvertita nettamente anche in Papua Nuova Guinea e Australia settentrionale. La scossa è avvenuta alle ore 8.33 (italiane) ed ha avuto una M di 6.0 e un ipocentro fissato a circa 44 km di profondità. Il sisma è stato avvertito per oltre 500 km e sono state tantissime le città che hanno tremato intensamente.

Terremoto M 6.0, dettagli epicentro

Secondo l’Emsc, il terremoto di magnitudo prossima al sesto grado, ha avuto un epicentro localizzato nei pressi di Saumlaki, 272 km SW di Tual, Indonesia, 540 km N di Darwin, Australia, 630 km E di Dili, Timor-Leste. Come riporta “notizie.it”, la zona è fortemente sismica e spesso si verificano terremoti molto intensi. Soltanto il 23 febbraio scorso, infatti, un’altra forte scossa di terremoto di magnitudo pari a 5.3 aveva colpito l’isola nei pressi di Tutuyan. Tuttora la terra sta continuando a tremare in zona.