Violento terremoto poco fa: gente in strada e momenti di panico nella popolazione. Diramata allerta tsunami, ecco quanto accaduto in Indonesia

Non solo Indonesia e pacifico australe, ma scosse di terremoto continuano ad interessare diversi Paesi del Pacifico ed in particolare l’America centro-meridionale. Trema frequentemente anche l’America centro-meridionale e in particolare la costiera Pacifica, con scosse nettamente avvertite dalla popolazione. E’ soprattutto la costa occidentale del Messico a tremare senza interruzione, ma scosse sono state registrate anche in Cile, Argentina e California, tutta la costa americana occidentale che ricordiamo essere altamente sismica.

Seguiteci sulla nostra pagina

Ogni giorno la terra trema in più zone del Pianeta e violenti terremoti colpiscono diverse zone del Pianeta, soprattutto l’area del Pacifico e l’Indonesia che come riportato più volte, sta facendo registrare intensi e numerosi sismi. Come detto quindi, per tutti gli ulteriori dettagli, potete sempre seguirci all’interno della nostra pagina ‘’Terremoti in Italia e nel Mondo’’, dove è possibile consultare costantemente in diretta l’andamento della sismicità sia nel territorio italiano ma anche in quello mondiale.