Fortissimo terremoto profondo poco fa: la terra trema per centinaia di chilometri, tantissime segnalazioni. Zone colpite e dati ufficiali della scossa in Cile

Terremoto, forte scossa in Cile

Nella giornata di oggi, domenica 10 maggio 2020, esattamente alle ore 20:04 (ora italiana), l’European-Mediterranean Seismological Centre ha registrato una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.5 in Cile, ad Antofagasta, con ipocentro a 100 chilometri di profondità. Antofagasta è una città portuale del Cile settentrionale che si affaccia sull’Oceano Pacifico e si trova a circa 1.100 chilometri a nord della capitale Santiago. L’evento sismico è stato localizzato a 27 chilometri a nord-est di San Pedro de Atacama (Cile, 2.000 abitanti), a 264 chilometri ad est di Antofagasta (Cile, 310.000 abitanti) e a 503 chilometri a sud-ovest di Sucre (Bolivia, 225.000 abitanti).

Terremoto, forte nelle Isole del Dodecaneso

Nel corso della giornata di oggi, domenica 10 maggio 2020, la terra ha tremato con grande intensità nel Mediterraneo. Esattamente alle ore 15:08 (ora locale), l’European-Mediterranean Seismological Centre ha registrato una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.3 nelle Isole del Dodecaneso, in Grecia, con ipocentro a 121 chilometri di profondità. L’evento sismico in questione – secondo quanto riportato dall’EMSC- è stato ampiamente avvertito dalla popolazione ed è stato localizzato a 22 chilometri a sud-ovest di Kefalos (Grecia, 2.600 abitanti), a 123 chilometri ad ovest di Rodos (Grecia, 56.200 abitanti), a 153 chilometri a sud-ovest di Mugla (Turchia, 48.200 abitanti) e a 207 chilometri a sud di Smirne (Turchia, 2.501.000 abitanti).

Terremoto, scossa avvertita ad Amandola

Nella giornata di oggi, domenica 10 maggio 2020, esattamente, alle ore 18:18, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.5 nelle Marche, esattamente ad Amandola, in provincia di Fermo, con ipocentro a 11 chilometri di profondità. Per quanto concerne i comuni situati a 20 chilometri dall’epicentro, l’evento sismico in questione è stato localizzato a 5 chilometri da Amandola, a 5 chilometri da Montefortino, a 6 chilometri da Bolognola e a 6 chilometri da Sarnano. Il terremoto, inoltre, è stato localizzato dall’INGV a 48 chilometri a nord-ovest di Teramo, a 49 chilometri ad est di Foligno,a 70 chilometri a nord de L’Aquila e a 71 chilometri a nord-est di Terni.