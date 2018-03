Roma, sotto 2 auto si apre una voragine nella Circonvallazione Appia

Frana la strada in centro a Roma, il video choc virale in rete – Ancora auto in una maxi-buca a Roma. È successo nel pomeriggio in Circonvallazione Appia, davanti alla parrocchia di Sant’Antonio da Padova. Nella voragine profonda 6 metri, una Fiat Panda e un’Alfa Romeo si trovano in bilico sotto gli occhi della Polizia locale, che ha provveduto immediatamente a chiudere la strada. “A poche ore dalla bella notizia della sistemazione della voragine di Via Alghero, vi comunichiamo l’apertura di un’altra voragine in via della Circonvallazione Appia. Sono stati allertati tutti gli enti per la predisposizione delle misure di messa in sicurezza dell’area: sono sul posto sia la Polizia Locale, che ha provveduto all’interdizione dell’area, sia i Vigili del fuoco. È questo il nono episodio di cedimento che interessa il nostro territorio in soli due anni: come nelle volte precedenti agiremo con nostre forze e nel più breve tempo possibile”.