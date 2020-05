In nottata altri due TERREMOTI vicino ROMA: torna a tremare la popolazione. Diffusi i dati ufficiali dei sismi

Nelle ultime 24 ore, la terra è tornata a tremare anche in altre zone italiane, soprattutto in Emilia Romagna, dove una nuova scossa M 2.6 ha interessato il parmense. Evento localizzato a 5 km da Lesignano de’ Bagni, 6 km da Felino, 7 km da Sala Baganza, 8 km da Traversetolo, 9 km da Langhirano e Montechiarugolo, 11 km da Collecchio, Montecchio Emilia, San Polo d’Enza e Neviano degli Arduini, 13 km da Parma, Canossa e Bibbiano, 14 km da Sant’Ilario d’Enza e Quattro Castella, 16 km da Medesano, 17 km da Fornovo di Taro, Cavriago e Noceto, 25 km ad ovest di Reggio Emilia, 47 km ad ovest di Carpi.

Come detto in apertura, è nella mattinata di ieri, poco dopo le 5 che una scossa è stata intensamente avvertita a Roma dalla popolazione con M 3.3. La scossa di terremoto è stata avvertita dalla popolazione, soprattutto nella città di Roma ma anche nei comuni limitrofi. Alcune persone sono scese in strada ma non si sono verificati dei danni. Evento localizzato a 5 km da Fonte Nuova, 9 km da Mentana, 10 km da Monterotondo, 11 km da Roma, 13 km da Guidonia Montecelio, 14 km da Sant’Angelo Romano, 15 km da Riano, 18 km da Ciampino e Tivoli, 19 km da Castelnuovo di Porto, Sacrofano e Palombara Sabina, 20 km da Frascati, Capena e Formello, 33 km a nord di Pomezia.

Come detto, nella nottata odierna, oltre la scossa che ha colpito il reatino, si sono verificate altre due scosse di terremoto vicino Roma, con M di poco inferiore al secondo grado. Nonostante la magnitudo molto bassa, sono stati percepiti debolissimi boati nei comuni epicentrali e quindi Fonte Nuova e Colonna. Le due scosse hanno avuto una M 1.7 e 1.8 e si sono verificate a 00.51 e alle 2.06. La scossa più forte è stata localizzata vicinissima alla città di Roma e secondo l’INGV, l’epicentro è stato a 11 Km a NE di Roma (2864731 abitanti), 13 Km a W di Guidonia Montecelio (88673 abitanti), 18 Km a W di Tivoli (56533 abitanti), 34 Km a N di Pomezia (62966 abitanti), 35 Km a NW di Velletri (53303 abitanti), 36 Km a NE di Fiumicino (78395 abitanti). A queste scosse come detto ha seguito un’altra più forte, M 2.7 sempre nel Lazio ma nella zona di Amatrice, che è tornata a muoversi.

Diverse le scosse di terremoto che nel corso delle ultime ore hanno colpito l’Italia e non solo, avvertibili anche dalla popolazione . Abbiamo riportato ieri del sisma M 3.3 avvenuto nelle vicinanze di Roma e ben avvertito dalla popolazione, questa notte altre due scosse sono state registrate nel Lazio, lievemente avvertite, anche con deboli boati nei comuni epicentrali. A queste scosse ha seguito poi un’altra, M 2.7, avvertita nettamente dalla popolazione, nel reatino. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 3.21 di oggi, martedì 12 maggio 2020, una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 nel Lazio con epicentro a 4 km da Amatrice, in provincia di Rieti, ipocentro a 12 chilometri di profondità. Il sisma è stato localizzato a 32 km da L’Aquila, 38 km da Teramo, 50 km da Terni e 59 km da Foligno. Ecco i comuni più vicini all’epicentro: Cittareale (7 km da Amatrice), Accumoli (7 km), Montereale (10 km), Capitignano (11 km), Campotosto (12 km), Borbona (15 km) e Post (16 km), tutti situati tra Rieti e L’Aquila.

L’ultima forte scossa di terremoto nel mondo

Nessuna scossa di magnitudo 6.0 o superiore rilevata all'estero oggi, 12-5-2020.